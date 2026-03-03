Obavijesti

VIDEO Sjajna peta pa asistencija u 'trepavicu'. Perišić je u formi

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Spektakl u polufinalu nizozemskog Kupa! Perišić briljira s asistencijom, Man i Dasa zabijaju majstorske golove. PSV i NEC u napetoj borbi za finale

PSV i NEC igraju polufinale nizozemskog Kupa. Nakon prvih 45 minuta je 2-2, a jedan od najboljih igrača PSV-a je Ivan Perišić. Asistirao je u 16. minuti za 1-1, a izveo je i jedan fantastičan potez na utakmici. Susret je zanimljiv i očekuje se velika borba u nastavku. 

Linssen je doveo NEC u prednost u šestoj minuti nakon što je pospremio odbijanac. Loptu je obranio golman PSV-a, a napadač je bio na pravom mjestu. Perišić je asistirao Saibariju u 16. minuti. Prvo je petom uposlio suigrača, nakon malo konfuzije lopta se vratila Perišiću, a onda je centaršutom pronašao Saibarija koji je zabio za 1-1.

Asistenciju pogledajte OVDJE.

PSV je došao i do preokreta. Man je s ruba kaznenog prostora opalio i pogodio za 2-1 u 20. minuti, ali je Dasa na sličan način uzvratio u 37. i donio izjednačenje NEC-u. 

Utakmica je u tijeku...

