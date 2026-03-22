VIDEO Sjajni Hrvat imao je večer za pamćenje! Pogledajte golove

St. Pauli ugostio je Freiburg u 27. kolu Bundeslige, a trenutačno je rezultat 2-1 za goste. Gol za vodstvo domaćeg sastava zabio je Danel Sinani, a hrvatski reprezentativac Igor Matatnović zabio je u 65. gol za izjednačenje te onda i za vodstvo u 78. minuti.

Prije prvog gola, Vincenzo Grifo pucao je s 20 metara na gol Nikole Vasilja, a loptu je skrenuo u mrežu hrvatski napadač. Bez namjere ili ne, lopta je prevarila bosanskohercegovačkog golmana i završila u mreži. Prvi pogodak pogledajte OVDJE.

Drugi, i osmi ove sezone, Matanović je zabio nakon sjajne reakcije. Cyriaque Irie namjestio se na rubu kaznenog prostora i pucao, Vasilje je obranio udarac, ali samo do spretnog Matanovića koji sprema loptu u mrežu po drugi put na susretu. Drugi gol pogledajte OVDJE.

Matanović je igrao do 86. minute kad ga je zamijenio Lucas Holer. Freiburg je trenutačno osmi na tablici s 37 bodova nakon 27 odigranih utakmica. St. Pauli bori se za ostanak i sada su 16. s 24 boda nakon 27 kola.