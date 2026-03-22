VIDEO Sjajni Hrvat imao je večer za pamćenje! Pogledajte golove

Piše Ivan Kužela,
VIDEO Sjajni Hrvat imao je večer za pamćenje! Pogledajte golove
Igor Matanović briljirao je na utakmici Freiburga protiv ST. Paulija. Zabio je dva gola i preokrenuo rezultat u korist svog kluba te im donio desetu pobjedu ove sezone. Do sada je u Bundesligi postigao osam golova

St. Pauli ugostio je Freiburg u 27. kolu Bundeslige, a trenutačno je rezultat 2-1 za goste. Gol za vodstvo domaćeg sastava zabio je Danel Sinani, a hrvatski reprezentativac Igor Matatnović zabio je u 65. gol za izjednačenje te onda i za vodstvo u 78. minuti.

Prije prvog gola, Vincenzo Grifo pucao je s 20 metara na gol Nikole Vasilja, a loptu je skrenuo u mrežu hrvatski napadač. Bez namjere ili ne, lopta je prevarila bosanskohercegovačkog golmana i završila u mreži. Prvi pogodak pogledajte OVDJE.

Drugi, i osmi ove sezone, Matanović je zabio nakon sjajne reakcije. Cyriaque Irie namjestio se na rubu kaznenog prostora i pucao, Vasilje je obranio udarac, ali samo do spretnog Matanovića koji sprema loptu u mrežu po drugi put na susretu. Drugi gol pogledajte OVDJE.

Matanović je igrao do 86. minute kad ga je zamijenio Lucas Holer. Freiburg je trenutačno osmi na tablici s 37 bodova nakon 27 odigranih utakmica. St. Pauli bori se za ostanak i sada su 16. s 24 boda nakon 27 kola.

Komentari 1
