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NEZAUSTAVLJIVI ARGENTINAC

VIDEO Sjajni Messi opet je dao gol! Bio mu je to 20. u sezoni i na listi bježi Hrvatu Petru Musi

Piše HINA,
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VIDEO Sjajni Messi opet je dao gol! Bio mu je to 20. u sezoni i na listi bježi Hrvatu Petru Musi
Foto: Sam Navarro
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Messi je opet briljirao! Zabio je 20. gol sezone za Miami iz slobodnjaka, ali Inter je protiv San Diega ostao bez pobjede i dalje čeka pobjedu u rujnu

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Argentinska nogometna zvijezda Lionel Messi u nedjelju je zabio svoj dvadeseti gol ove sezone za Miami u sjevernoameričkoj MLS ligi. Gol je dao na utakmici protiv San Diega koja je završila neriješenim rezultatom 2-2.

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Navijači pohrlili oko Messijevog kipa VIDEO
Navijači pohrlili oko Messijevog kipa | Video: 24sata/reuters

Messi je zabio u 24. minuti iz slobodnog udarca za 1-1. Činilo se da je Urugvajac Luis Suárez osigurao pobjedu dovevši momčad u vodstvo od 2-1 u 74. minuti, no Anders Dreyer, koji je svoj prvi pogodak postigao u 12. minuti, zabio je svoj drugi gol u 82. za konačnih 2-2.

Inter Miami u rujnu još nije ostvario pobjedu te se trenutačno nalazi na trećem mjestu Istočne konferencije, iza Nashvillea i New Englanda. Messi je još prošlog tjedna dosegnuo brojku od 100 pogodaka za momčad iz Miamija, kada je Inter u finalu Campeones Cupa svladao meksički Cruz Azul.

Argentinac je s 20 pogodaka vodeći strijelac MLS-a, a iza njega je hrvatski reprezentativac Petar Musa, igrač Dallasa koji je jučer odigrao bez pogodaka s Austinom, s 18 pogodaka.

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Komentari 0
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