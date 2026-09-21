VIDEO Sjajni Messi opet je dao gol! Bio mu je to 20. u sezoni i na listi bježi Hrvatu Petru Musi

Messi je opet briljirao! Zabio je 20. gol sezone za Miami iz slobodnjaka, ali Inter je protiv San Diega ostao bez pobjede i dalje čeka pobjedu u rujnu
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Argentinska nogometna zvijezda Lionel Messi u nedjelju je zabio svoj dvadeseti gol ove sezone za Miami u sjevernoameričkoj MLS ligi. Gol je dao na utakmici protiv San Diega koja je završila neriješenim rezultatom 2-2.
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Messi je zabio u 24. minuti iz slobodnog udarca za 1-1. Činilo se da je Urugvajac Luis Suárez osigurao pobjedu dovevši momčad u vodstvo od 2-1 u 74. minuti, no Anders Dreyer, koji je svoj prvi pogodak postigao u 12. minuti, zabio je svoj drugi gol u 82. za konačnih 2-2.
Messi puts the ball in a dangerous spot and somehow finds its way in. 👀 pic.twitter.com/jlYIpiIi4n— Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026
Inter Miami u rujnu još nije ostvario pobjedu te se trenutačno nalazi na trećem mjestu Istočne konferencije, iza Nashvillea i New Englanda. Messi je još prošlog tjedna dosegnuo brojku od 100 pogodaka za momčad iz Miamija, kada je Inter u finalu Campeones Cupa svladao meksički Cruz Azul.
Argentinac je s 20 pogodaka vodeći strijelac MLS-a, a iza njega je hrvatski reprezentativac Petar Musa, igrač Dallasa koji je jučer odigrao bez pogodaka s Austinom, s 18 pogodaka.
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