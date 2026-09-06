VIDEO Sjajni Musa opet briljira: Zabio dva gola i asistirao te se izravnao se s velikim Messijem

Hrvatski napadač Petar Musa s dva gola i jednom asistencijom vodio je Dallas do 4-3 domaće pobjede protiv Sportinga iz Kansas Cityja u susretu američke profesionalne nogometne MLS.

Gosti su poveli 2-0 golovima Calheire u 4. i Afrife u 19. minuti, ali onda je Musa prvo asistirao Farringtonu u 27. minuti, a onda i zabio tri minute potom za 2-2. Dallas je otišao na poluvrijeme s prednosti 3-2 golom Kaicka iz45. minute. Calheira je svojim drugim golom poravnao na 3-3 u 78. minuti, ali je Musa realizirao kazneni udarac u sedmoj minuti nadoknade za konačnih 4-3.

Petar Musa scores twice to lead the comeback win for @FCDallas in a 7-goal thriller 💪 pic.twitter.com/GTmrxiFD5C — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026

S ova dva gola Musa se poravnao s velikim Argentincem Lionelom ​Messijem na vrhu ljestvice strijelaca, oba su ove godine postigla po 18 pogodaka, četiri više od najbližeg pratitelja.

Dallas takes back the lead late! 👀



Petar Musa converts from the spot for his 18th goal of the season. pic.twitter.com/186RW7wpmn — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026

Dallas je trenutačno četvrti u Zapadnoj konferenciji sa 37 bodova, koliko imaju i treći Los Angeles te peti Saint Louis, dok je na vrhu Vancouver sa 43 boda.

Marco Pašalić je u 1-0 domaćoj pobjedi Orlando Cityja protiv San Diega igrao od 75. minute, dok je Kristijan Kahlina branio čitav susret za Charlotte u 0-0 domaćem remiju protiv Houston Dynama.

Charlotte je peti na Istoku sa 36 bodova, a Orlando osmi sa 28. Vodi Nashville sa 53 boda, 10 više od drugog Intera iz Miamija.