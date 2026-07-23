VIDEO Skandal u reprezentaciji Engleske! Dvojica se mlate u sobi, ostali navijaju: 'Sredi ga'

Engleski nogomet potresa skandal nakon što je u javnost procurila snimka fizičkog obračuna dvojice igrača U-16 reprezentacije u listopadu 2024. godine. Videozapis, koji je nastao tijekom reprezentativnog okupljanja u Turskoj, prikazuje jednog nogometaša kako napada suigrača, dok ostali članovi momčadi umjesto da prekinu sukob sve snimaju mobitelima i bodre obračun.

Snimka iz hotelske sobe, koja se brzo proširila društvenim mrežama i prikupila milijune pregleda, izazvala je brojne reakcije javnosti. Mnogi su ponašanje mladih nogometaša opisali kao "toksično" i oblik vršnjačkog nasilja, a od Engleskog nogometnog saveza (FA) zatraženo je da reagira i provede disciplinski postupak protiv svih uključenih.

🚨🏴 England's youth setup is under scrutiny after footage emerged of players appearing to fight while on international duty.



The incident has drawn criticism from fans, particularly as teammates were seen recording the altercation instead of stepping in to defuse the situation.… pic.twitter.com/8PhFiXfFoi — Shitik (@RitikV2) July 22, 2026

Prema dostupnim informacijama, sukob je započeo u jednoj od hotelskih soba tijekom boravka reprezentacije u Turskoj. Na snimci se vidi kako jedan igrač obara suigrača na krevet i drži ga za vrat i udara, dok se u pozadini čuju povici ostalih članova momčadi koji ga potiču na nastavak obračuna ("Sredi ga")

Posebno je zabrinjavajuće što nitko od prisutnih igrača nije pokušao zaustaviti sukob. Umjesto intervencije, nekoliko njih približilo je mobitele licu napadnutog igrača i nastavilo snimati dok je primao udarce. U jednom trenutku obračun se premjestio po cijeloj sobi, a napadač je ponovno uspio uhvatiti suigrača.

Iako su ostali igrači kasnije tražili od dvojice nogometaša da budu tiši, nitko nije odlučio fizički prekinuti sukob. Napadač je nastavio povlačiti suigrača po sobi držeći ga za majicu, prije nego što je grupa naposljetku napustila prostoriju, a snimka završila. Još uvijek nije poznato što je bio razlog sukoba niti kako je došlo do fizičkog obračuna. Engleski nogometni savez potvrdio je da je upoznat sa snimkom i da razmatra daljnje korake.

- Bili smo upoznati s internim incidentom koji se dogodio tijekom okupljanja muške reprezentacije do 16 godina u listopadu 2024. Pitanje je odmah riješeno i smatra se zaključenim - stoji u priopćenju.Saveza.