VIDEO Skandalozno suđenje u Španjolskoj: Ovo je najbizarniji odlučujući gol u nogometu ikad

Bizarna priča dolazi s niželigaške nogometne utakmice Azuquece i Sporting Cabanillasa u španjolskoj regiji Castilla - La Mancha. Čak 20 minuta nakon što je već dosudio kraj sudac je pokazao na penal za goste, izvlačio igrače iz svlačionice, a oni su ga onda zabili na prazan gol?!

Prije toga teško se ozlijedio napadač Sportinga Cristian de la Mata, a na teren je ušlo i vozilo hitne pomoći. Pokraj njega, pak, na terenu su bili i navijači kojima tamo nije mjesto.

Dugo su pružali pomoć unesrećenom igraču, a nakon što su se gotovo svi pokupili u svlačionicu sudac je odlučio da je to bio faul za najstrožu kaznu i dao gostima šansu da dođe do pobjede. Molio je sudac i domaćine da pošalje barem golmana, ali oni to nisu učinili.

Sporting ga je izveo na prazan gol i pobijedio 3-2. Miguel Fuentes imao je priliku biti fer i poslati loptu preko gola, ali to nije učinio. Počastili su ga oni malobrojni s tribina zvižducima i psovakama, a suca gotovo sigurno čeka dulje hlađenje.

- Već sam izlazio s terena kad sam vidio da je sudac pokazao da je to penal. Nikad nisam vidio ništa slično u 30 godina karijere, iznenadio sam se. Nitko nas ne može optuživati da se nismo pojavili. Pa neki od naših igrača već su se otuširali i otišli - rekao je direktor domaće momčadi Jaime Gómez.

Marca je gol Fuentesa proglasila najbizarnijim odlučujućim golom u povijesti nogometa.

