VIDEO Slatke brige za Dalića: Špice trpaju, koga će pozvati? A bivši dinamovac i dalje blista

Nogometna prvenstva zahuktala su se diljem Europe nakon zimske stanke, a čini se kako su proradili i neki hrvatski reprezentativci koji su imali problema s minutažom i/ili realizacijom u prvom dijelu sezone, kao i oni koji kucaju na vrata "vatrenih" i nadaju se mjestu u avionu za Ameriku ovog lipnja, borbi za mjesto na Svjetsko prvenstvo.

Foto: Sofascore za 24sata

Martin Baturina imao je još jednu dojmljivu partiju za Como u golijadi protiv Torina (6-0), četvrtu utakmicu u nizu je zabio ili asistirao. Ovaj put i jedno i drugo! Bivši nogometaš Dinama je u 16. minuti lijepim udarcem izvan šesnaesterca postavio 2-0, a u 66. je asitirao Anastasiosu Douvikasu za 4-0. Izašao je iz igre u 68., a njegova je zamjena Maxence Caqueret do kraja također zabila i asistirala protiv momčadi Nikole Vlašića koja tone prema opasnoj zoni, dok Como najavljuje borbu za Ligu prvaka.

Gotovo istovremeno na drugom kraju Europe Ante Budimir nastavio je golgeterski niz, nakon dva gola Oviedu zabio je jedan kod Rayo Vallecana u pobjedi 3-1, onaj vodeći u 29. minuti. Lijepo se snašao u gužvi u šesnaestercu i zabio 11. gol sezone. Na tragu je prošlosezonskih brojki kad je s 24 gola bio treći strijelac La Lige iza Kyliana Mbappea i Roberta Lewandowskog.

Još jedan napadač iz reprezentativnog kadra koji je pronašao golgetersku formu je Igor Matanović. Zabio je i u četvrtoj od pet ovogodišnjih utakmica. Žrtva je ovaj put bio Köln, a Igor je zabio pobjednički gol u 44. minuti. Sredinom drugog poluvremena pucao je i penal koji mu je obranio Marvin Schwäbe. i Njegov je klub u ozbiljnoj borbi za Europu, na sedmom mjestu.

Luka Modrić u Milanu nastavlja s vrlo dobrim igrama. Nakon dvomjesečne pauze asistirao je za "rossonere" na gostovanju kod Rome (1-1) lijepim centaršutom za vodeći gol Konija De Wintera. Nedugo potom dobio je i žuti karton zbog zadržavanja igre. Na žalost po njegovu momčad, Inter se na vrhu odvojio s pet bodova prednosti.

Čovjek koji je kao igrač slovenske lige dobio pretpoziv u reprezentaciju na prošlom okupljanju, Franko Kovačević, zabio je u debiju za Ferencvaros u derbiju protiv Győra. Krasno je poentirao za vodstvo u 49. minuti, što mu je bio 26. gol u 29 ovosezonskih nastupa!

No potom je krenuo preokret aktualnog lidera i tri gola u zadnjih pola sata, pri čemu je treći zabio Daniel Štefulj, bivši igrač Dinama i Rijeke, koji igra briljantno na poziciji problematičnoj za reprezentaciju nakon ozljede Joška Gvardiola. Štefulj je u 24 ovosezonske utakmice zabio četiri gola i čak 11 puta asistirao, najbolji je asistent mađarske lige.

Kandidaturu za poziv u reprezentaciju istaknuo je i Dion Drena Beljo koji se trgnuo nakon golgeterske jesenske pauze pa zabio šesti gol u zadnje četiri utakmice. Potvrdio je pobjedu Dinama kod Osijeka (3-0), a jedan mu je gol i poništen zbog milimetarskog zaleđa. Beljo je u 26 nastupa ove sezone zabio 14 golova, četiri u Europskoj ligi.