VIDEO Slovenski novinar zbunio Barišića: 'Nisam vas razumio...'

Lep pozdrav iz mešane zone, počeo je svoje TV javljanje slovenski novinar Simon Šparavec uz hrvatskog beka Bornu Barišića nakon naše pobjede nad Japanom.

Do tu ga je Borna, kao i svi mi, skroz razumio. Ali onda je Slovenac s RTV SLO 'dodao gasa' i nastavio ubrzano pričati na slovenskom jeziku: kako ponavljamo uspjeh iz Rusije, kako smo opet prošli na penale...

- Jako su zadovoljni Hrvati nakon što su se plasirali u četvrtfinale. U Rusiji ste prolazili nakon produžetaka i penala. Borna Barišić, ponavlja li se povijest? (prijevod sa slovenskog)

- Zmogovali... govorio je Slovenac, a našem Borni, još onako umornom od iscrpljujućih 120 minuta, gotovo ništa nije bilo jasno...

- Can you repeat, can you speak English. Because i don't understand what you said (Možete li ponoviti, možete li pričati na engleskom, nisam vas razumio što ste rekli) - upitao ga je naš Borna s osmijehom.

- Može hrvatski, nema problema - prebacio se Slovenac na naš jezik i onda uspješno odradio razgovor s bekom Rangersa...

