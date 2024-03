VIDEO Šmekerski gol Majera u prvoj pobjedi 'vukova' u 2024.

Zlatko Dalić može biti jako zadovoljan izvedbama reprezentativaca na Veliku subotu. Mario Pašalić asistirao je u pobjedi Atalante nad Napolijem, Ante Budimir u trijumfu Osasune kod Almerijom za prvo mjesto ljestvice strijelaca, zabio je i Marco Pašalić za prekid posta u Rijeci golom Rudešu, a pridružio im se i Lovro Majer za vrlo važnu pobjedu Wolfsburga.

"Vukovi" su slavili kod Werdera 2-0 uz crvene kartone za oba kluba (Jung u 43. kod domaćih, Lacroix u 76. kod gostiju). Baš je Maxence Lacroix zabio vodeći gol za Wolfsburg u četvrtoj minuti nadoknade prvog poluvremena, a pobjedu je potvrdio Majer u 84. Sjurio se na dodavanje Winda prema golu Werdera i efektno prebacio golmana Michaela Zetterera.

Gol Majera Werderu pogledajte OVDJE.

Wolfsburgu je to prva pobjeda u 2024. nakon katastrofalnog niza od 11 utakmica, pri čemu su posljednja tri bila poraza. To je pozicijom trenera platio Niko Kovač, a naslijedio ga je Ralph Hasenhüttl i trijumfalno počeo mandat. Majeru je ovo bio peti gol sezone u 30. nastupu, ima i četiri asistencije, a "vukovi" su pobjedom odmaknuli od zone ispadanja na 10. mjesto sedam kola prije kraja.

Andrej Kramarić je igrao do 58. minute za Hoffenheim koji je bio nadomak pobjedi na gostovanju kod vodećeg Bayera u Leverkusenu. Beier (33) je doveo Hoffenheim u prednost, a taj je rezultat stajao sve do 88. minute kada je Bayer još jednom stigao do preokreta u samoj završnici. Andrich (88) je "drop-kickom" poravnao da bi Schick (90+1) iz vrlo sumnjive pozicije u sudačkoj nadoknadi kompletirao preokret za 2-1 i novi bijeg na vrhu ljestvice.