BATURINA IGRAO

VIDEO Smolčić asistirao, ali je Como doživio šokantan poraz

VIDEO Smolčić asistirao, ali je Como doživio šokantan poraz
Martin Baturina odigrao je prvo poluvrijeme u porazu Coma kod Sassuola 2-1. Ivan Smolčić je asistirao Pazu za smanjenje prednosti, ali se Como nije uspio vratiti i opasno mi je ugroženo mjesto za Europu

U prvoj utakmici 33. kola talijanske Serie A nogometaši Sassuola su kao domaćini pobijedili Como s 2-1, a sva tri pogotka postignuta su u završnici prvog poluvremena.

Vodstvo domaćoj momčadi donio je Cristian Volpato u 42. minuti, a dvije minute kasnije je tu prednost udvostručio M'Bala Nzola. U drugoj minuti dodatka Nico Paz je smanjio na 2-1, a asistirao mu je hrvatski branič Ivan Smolčić. No, i on i Martin Baturina su na poluvremenu ostali u Comovoj svlačionici.

Como je drugim uzastopnim porazom ostao na petom mjestu s 58 bodova, dva boda iza četvrtoplasiranog Juventusa koji ima utakmicu manje. Sassuolo je s 45 bodova privremeno došao na devetu poziciju.

Vodeći Inter ima 75 bodova, devet više od drugoplasiranog Napolija, a 12 više od Milana. Inter tu prednost večeras još može povećati, jer na San Siru dočekuje Cagliari koji je na 16. mjestu.

