Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVJETSKO PRVENSTVO

VIDEO Snooker ovo nije vidio 24 godine! Mladi Kinez je svladao domaćeg asa u epskom finalu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Snooker ovo nije vidio 24 godine! Mladi Kinez je svladao domaćeg asa u epskom finalu
5
Foto: Andrew Boyers

Kinez Wu Yize postao je svjetski prvak u snookeru pobijedivši Engleza Shauna Murphyja 18-17! Drugi Kinez s titulom prvaka i drugi najmlađi u povijesti, što će biti sljedeće

Admiral

Kinez Wu Yize novi je svjetski prvak u snookeru, on je "naslijedio" sunarodnjaka Zhaoa Xintonga dramatičnom pobjedom 18-17 u finalu igranom u Crucible kazalištu u Sheffieldu protiv Engleza Shauna Murphyja. Wu Yize je tako postao drugi Kinez s naslovom svjetskog prvaka, ali i drugi najmlađi svjetski prvak u povijesti u dobi od 22 godine. Jedini mlađi od njega bio je legendarni Škot Stephen Hendry koji je 1990. do svog prvog od ukupno sedam naslova stigao u dobi od 21 godine.

Do naslova je Wu stigao nakon što je u polufinalu i finalu odigrao maksimalan broj "frameova", u polufinalu je nadigrao Marka Allena iz Sjeverne Irske 17-16, a u finalu Murphyja 18-17. Posebno je dramatičan bio predzadnji "frame" polufinala kada je Allen kod vodstva 16-15 imao "zicer", odnosno trebao je samo pospremiti laganu crnu kuglu u rupu za finale, ali je promašio. Wu je iskoristio taj Allenov promašaj, on je pospremio tu crnu za 16-16, a onda i osvojio odlučujući "frame" za finale.

World Snooker Championship
Foto: Andrew Boyers

Murphy je svoj naslov svjetskog prvaka osvojio još 2005., a ovo mu je četvrti poraz u finalu, 2009. je izgubio od Johna Higginsa, 2015. od Stuarta Binghama, a 2021. od Marka Selbyja. Bilo je ovo 50. uzastopno svjetsko prvenstvo odigrano u Crucibleu u Sheffieldu te tek četvrti put je finale odučeno u maksimalnom broju "frameova", a prvi put još od 2002.

World Snooker Championship
Foto: Andrew Boyers

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka
ČUDAN PREDBRAČNI UGOVOR

FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka

Endrick (19) briljira na posudbi u Lyonu, a sada je opet privukao pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) ponovo su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'
TRANSFER KARIJERE

Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'

Engleski premierligaš i polufinalist Konferencijske lige Crystal Palace pokazao je interes za Dominika Livakovića. Dinamo ne može platiti koliko Fenerbahče traži, ali zato Englezima pet milijuna eura nije problem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026