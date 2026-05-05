VIDEO Snooker ovo nije vidio 24 godine! Mladi Kinez je svladao domaćeg asa u epskom finalu

Kinez Wu Yize novi je svjetski prvak u snookeru, on je "naslijedio" sunarodnjaka Zhaoa Xintonga dramatičnom pobjedom 18-17 u finalu igranom u Crucible kazalištu u Sheffieldu protiv Engleza Shauna Murphyja. Wu Yize je tako postao drugi Kinez s naslovom svjetskog prvaka, ali i drugi najmlađi svjetski prvak u povijesti u dobi od 22 godine. Jedini mlađi od njega bio je legendarni Škot Stephen Hendry koji je 1990. do svog prvog od ukupno sedam naslova stigao u dobi od 21 godine.

Do naslova je Wu stigao nakon što je u polufinalu i finalu odigrao maksimalan broj "frameova", u polufinalu je nadigrao Marka Allena iz Sjeverne Irske 17-16, a u finalu Murphyja 18-17. Posebno je dramatičan bio predzadnji "frame" polufinala kada je Allen kod vodstva 16-15 imao "zicer", odnosno trebao je samo pospremiti laganu crnu kuglu u rupu za finale, ali je promašio. Wu je iskoristio taj Allenov promašaj, on je pospremio tu crnu za 16-16, a onda i osvojio odlučujući "frame" za finale.

Murphy je svoj naslov svjetskog prvaka osvojio još 2005., a ovo mu je četvrti poraz u finalu, 2009. je izgubio od Johna Higginsa, 2015. od Stuarta Binghama, a 2021. od Marka Selbyja. Bilo je ovo 50. uzastopno svjetsko prvenstvo odigrano u Crucibleu u Sheffieldu te tek četvrti put je finale odučeno u maksimalnom broju "frameova", a prvi put još od 2002.