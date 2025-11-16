VIDEO Šok u Budimpešti: Irska u 96. minuti bacila Mađarsku na koljena i izborila baraž za SP!

Irska je u zadnjoj minuti nadoknade došla do velike pobjede protiv Mađarske u zadnjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Irci su pobijedili 3-2 i preskočili Mađare te će kao drugi ići u dodatne kvalifikacije. Nevjerojatan tjedan za Irsku koja je prije par dana srušila Portugal (2-0) i nadala se da može srušiti Mađarsku u Budimpešti te je u tome i uspjela.

Foto: Bernadett Szabo

Mađarska je povela već u trećoj minuti nakon što je ubačaj Szoboszlaija u gol pospremio Lukacs. Brzo se Irska vratila i u 15. minuti izjednačila. Gosti su dobili penal, a sjajni Parrot zabio je prvi od svoja tri gola na utakmici. U 37. minuti Mađarska se vratila u prednost sjajnim golom Batrnabasa Varge koji je opalio s ruba kaznenog prostora i ostavio golmana Irske bez šanse. S 2-1 se otišlo na odmor, a u drugom dijelu se šou nastavio.

Nisu Irci uspijevali doći do gola Mađarske sve do 80. minute, a onda je opet Parrot stupio na scenu. Azaz mu je poslao sjajnu loptu u prostor te je napadač Irske mirno pogodio te su igrači Irske počeli sanjati. Sudac je pokazao pet minuta nadoknade nakon isteka 90. minuta i Irska je krenula "va bank" i gurnula sve u napad. U zadnjoj minuti golman Irske ubacio je loptu s centra u kazneni prostor Mađarske, Scales spustio glavom, a heroj nacije Parrot uletio i zakucao loptu za muk u Budimpešti i veliko slavlje Iraca.

Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Parrot je zabio pet golova na dvije utakmice te je i s dva gola srušio i Portugal, a nakon ove utakmice je postao apsolutni heroj. Irska je kvalifikacije završila s 10 bodova i na drugom mjestu, dok je šokirana Mađarska ostala na osam bodova. Prvi je završio Portugal koji je velikom pobjedom nad Armenijom (9-1) zaključio kvalifikacije na sjajan način.