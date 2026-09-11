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SKUPA GREŠKA

VIDEO Šok uoči FNC-a! Barbir je pao vagu, oduzeli su mu pojas

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Šok uoči FNC-a! Barbir je pao vagu, oduzeli su mu pojas
Foto: instagram
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U posljednjoj epizodi serijala Fight Life, koji FNC snima uoči borbi, upravo su Barbir i Ivan Erslan razgovarali o skidanju kilograma. Epizodu su snimili u srijedu, a Erslan je između redaka upozorio da bi Barbirova kilaža mogla predstavljati problem

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Službeno vaganje uoči FNC-a 33 u zagrebačkoj Areni donijelo je veliku dramu. Đani Barbir nije zadovoljio granicu srednje kategorije i ostao je bez pojasa prvaka, dok je Bartosz Wojcikiewicz čak tri kilograma premašio dopuštenu težinu za svoj meč protiv Frana Luke Đurića. Barbir je na vagu stao s 84,9 kilograma, odnosno kilogramom iznad granice od 83,9 kilograma za borbu za naslov srednje kategorije. Njegov protivnik Piotr Strus zadovoljio je vagu s 83,9 kilograma.

U posljednjoj epizodi serijala Fight Life, koji FNC snima uoči borbi, upravo su Barbir i Ivan Erslan razgovarali o skidanju kilograma. Epizodu su snimili u srijedu, a Erslan je između redaka upozorio da bi Barbirova kilaža mogla predstavljati problem. Kada mu je Barbir otkrio koliko trenutačno ima kilograma, Erslan nije mogao vjerovati.

- Svaka čast što tako skidaš kile, ja to nikada ne bih mogao. Volim sve odraditi prije vage, čak ne volim ni ujutro na dan vaganja skidati kilograme - rekao je Erslan, a Barbir mu je odgovorio kako samo mora izbaciti vodu iz organizma.

Hrvatski borac zbog pada na vagi više nije FNC-ov prvak srednje kategorije. Ako Strus prihvati borbu, samo će Poljak moći osvojiti pojas. Pobijedi li Barbir, titula će ostati upražnjena. Održavanje meča sada ovisi o Strusu, koji zbog Barbirova pada na vagi ima pravo odbiti borbu. Prihvati li je, Barbir će ostati i bez dijela honorara.

Barbir je i ranije imao problema sa skidanjem kilograma, a drama oko težine pratila ga je i uoči meča protiv Aleksandra Ilića. Veliki problem pojavio se i u bantam kategoriji. Wojcikiewicz je izvagao 64,7 kilograma, čak tri kilograma više od dopuštene granice od 61,7 kilograma.

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Fran Luka Đurić imao je 61,6 kilograma i unatoč velikoj razlici u težini prihvatio je borbu. Wojcikiewicza zbog pada na vagi očekuju financijske i sportske posljedice.

U ostalim borbama nije bilo većih problema. Miran Fabjan imao je 93,2 kilograma, a Ivan Erslan 93,3. Darko Stošić izvagao je 106,8 kilograma, dok je aktualni prvak Hatef Moeil imao 117.

Rezultati službenog vaganja:

Bartosz Wojcikiewicz (64,7 kg) – Fran Luka Đurić (61,6 kg)

Valeri Atanasov (93,3 kg) – Tiriel Luka Abramović (93,5 kg)

Anthony Ivy (84,1 kg) – Will Currie (84,4 kg)

Michal Andryszak (114,8 kg) – Martin Batur (116,3 kg)

Luka Giorgadze (66,1 kg) – Marko Ančić (66,0 kg)

Fabiano Silva (70,5 kg) – Francisco Barrio (70,8 kg)

Ante Bilić (79,4 kg) – Hrvoje Sep (79,4 kg)

Piotr Strus (83,9 kg) – Đani Barbir (84,9 kg)

Miran Fabjan (93,2 kg) – Ivan Erslan (93,3 kg)

Darko Stošić (106,8 kg) – Hatef Moeil (117,0 kg)

FNC 33 održava se u subotu u Areni Zagreb. Glavna borba večeri bit će okršaj Moeila i Stošića za naslov prvaka teške kategorije, dok će veliku pozornost privući i dvoboj Erslana i Fabjana.

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