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UZBUDLJIVO U LIGI NACIJA

VIDEO Šok za Kloppa! Grčka je srušila Njemačku, Portugal i bez Ronalda svladao Haalandove

Piše HINA,
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VIDEO Šok za Kloppa! Grčka je srušila Njemačku, Portugal i bez Ronalda svladao Haalandove
Foto: Angelika Warmuth
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Grci šokirali Njemačku, Portugal preokretom srušio Norvešku, a Irska pregazila Izrael 3-0

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Reprezentacije Grčke i Portugala ostvarile su svoje druge pobjede u Ligi A Lige nacija. Grci su u gostima pobijedili Njemačku 1-0, a Portugalci su slavili kod Norveške s 2-1.

U skupini A2 Njemačka je ugostila Grčku u Augsburgu. Grčka je pobijedila u svojoj prvoj utakmici, dok je momčad Jürgena Kloppa nakon uvodnog remija upisala prvi poraz. Iako je Njemačka dominirala u posjedu lopte, držeći je gotovo 80 posto vremena u prvom poluvremenu, nije uspjela zabiti gol; unatoč brojnim pokušajima u nastavku, nedostajalo im je preciznosti u završnici, a Grčka je povela u 74. minuti pogotkom Dimitrisa Kourbelisa. Serge Gnabry kasnije je zaprijetio opasnim udarcem, no Njemačka nije uspjela doći do izjednačenja.

Nations League - Group A2 - Germany v Greece
Foto: Angelika Warmuth

Video pogledajte OVDJE.

U skupini A4 derbi skupine odigran je u Oslu, gdje je Norveška odmjerila snage s Portugalom. Obje su momčadi natjecanje u Ligi nacija započele pobjedama, no ovoga su puta gosti odnijeli pobjedu. Portugal, koji je Cristiana Ronalda ostavio na klupi, poveo je u 17. minuti pogotkom Joãa Félixa s ruba kaznenog prostora. Norveška je preuzela inicijativu u završnici prvog poluvremena i naposljetku izjednačila u 51. minuti. Erling Haaland zabio je iz neposredne blizine – bio je to njegov 65. pogodak za reprezentaciju u 57. nastupu.

Nations League - Group A4 - Norway v Portugal
Foto: NTB

Međutim, u 54. minuti norveški vratar Ørjan Nyland napravio je veliku pogrešku i poklonio loptu Gonçalu Ramosu, koji ga je svladao lobom za vodstvo od 2-1. Trenutak kasnije domaćini su zamalo primili autogol, no Nylanda je "spasilo" zaleđe kojim je poništen pogodak koji bi inače pripao Ramosu. Norveška je nakon toga igrala proaktivnije, ali je na kraju ostala praznih ruku.

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U skupini B3 Izrael i Irska – obje momčadi nakon poraza u prvom kolu – odigrale su svoju utakmicu u Debrecenu u Mađarskoj, unatoč prvotnim najavama bojkota, nakon što je većina irske momčadi odlučila odustati od te ideje. Ipak, vratar Gavin Bazunu odlučio je ne nastupiti zbog svojih uvjerenja vezanih uz rat u Gazi. Njegovi suigrači izašli su na teren s crnim trakama oko ruke u znak sjećanja na žrtve, a kapetan Dara O'Shea nije se rukovao s izraelskim kapetanom Manorom Solomonom na početku utakmice. Irci su utakmicu praktički riješili u svoju korist već u prvom poluvremenu; pogoci Troya Parrotta, Adama Idaha i Jacka Moylana osigurali su pobjedu od 3-0.

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