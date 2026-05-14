VIDEO Šok za Mbappéa! Cijeli Bernabeu glasno zviždao kad je ulazio u igru. 'Nadrapao' i Perez

Kylian Mbappé ušao je u igru protiv Real Ovieda (2-0 za Real Madrid) u 69. minuti, a onda je nastala scena za koju se francuska zvijezda nadala da ju nikad neće doživjeti u Realu. Cijeli Santiago Bernabeu počeo je glasno zviždati Mbappéu kad je zamijenio Gonzala Garciju, a ova reakcija je kulminacije svega što se događalo u Realu u zadnjih nekoliko tjedana.

Podsjetimo, Mbappé se oporavljao od ozljede tetive te nije bio u kadru za dvoboj s Barcelonom, koja je u El Clasicu potvrdila naslov Španjoleske. To je iskoristio kako bi otišao na odmor na Sardiniju s djevojkom Ester Exposito. Snimljen je kako se s njom zabavlja na jahti, a to su mu jako zamjerili navijači Reala. Čak je nastala i anketa na internetu kojom se traži njegov odlazak iz kluba, a u ovom trenu potpisalo ju je skoro 74 milijuna ljudi. Iako ta anketa nije najbolje mjerilo, pokazuje koliko je Francuz postao trn u oku navijačima "kraljeva".

Bijeg u Italiju samo je posljednji u nizu incidenata koji su izolirali Mbappéa od ostatka momčadi. Kako je izvijestio The Athletic, Francuz se prošlog mjeseca na treningu žestoko posvađao s jednim članom stručnog stožera koji je na trening-utakmici glumio pomoćnog suca i dosudio mu zaleđe. Mbappé ga je navodno "bijesno i uvredljivo" napao, no za incident nije snosio nikakve posljedice, što je dodatno razljutilo pojedince unutar kluba.

Ni to nije bio kraj tenzijama na utakmici s Oviedom. Florentino Perez se zakačio s navijačima na utakmici, a zaštitari su morali micati plakate na kojima je pisalo "Florentino, odlazi". Predsjednik Reala je nedavno imao press konferenciju u kojoj je žestoko napao La Ligu i Barcelonu te je najavio raspisivanje izbora. Snimljen je u žestokoj raspravi s nekolicinom navijača.

Utakmica je završila pobjedom Real Madrida 2-0. Golove su zabili Gonzalo Garcia u 44. i Jude Bellingham u 80. minuti, a Englez se nakon zabijenog gola ispričavao navijačima. Rezultat je u potpuno drugom planu, a navijači su bijesni na svoju najveću zvijezdu.