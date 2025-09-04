VIDEO Šok za Nijemce! Izgubili na otvaranju kvalifikacija za SP

Njemačka je u svojoj prvoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo izgubila od Slovačke u gostima 2-0. Golove za domaću momčad zabili su David Hancko u 42. minuti i David Strelec u 55. minuti. Jako loš početak kvalifikacija za Juliana Nagelsmanna i njegovu momčad u skupini u kojoj su apsolutni favoriti.

Foto: David W Cerny

U prvom dijelu Njemačka je dominirala u posjedu, ali nikako nije uspjela probiti Slovake. Dapače, "Elf" nije stvorio ni jednu ozbiljnu priliku u prvom dijelu te je u 42. minuti stigla kazna. Hancko je sjajno povukao loptu sa svoje polovice i neometan stigao blizu kaznenog prostora gostiju. Zatim je poslao loptu u prostor za Streleca koji mu brzo vraća i Hancko matira Baumanna za erupciju oduševljenja na stadionu.

U nastavku je Njemačka i povećala svoj posjed lopte te imala nekoliko izglednih prilika, ali i dalje nije pronalazila put do mreže Martina Dubravke. Novi šok za Nijemce dogodio se u 55. minuti kada je Strelec nakon asistencije i zabio, i to kakav gol. Dugu loptu Dubravke je do Streleca prenio Gyomber, a onda slijedi majstorija slovačkog napadača. Primio je loptu i sjurio se u kazneni prostor, s nekoliko driblinga se oslobodio svog čuvara i onda prekrasno pogodio same rašlje za 2-0. Njemačka je stiskala do kraja, ali ipak upisala poraz.

Foto: David W Cerny

Golove pogledajte OVDJE.

Tako će Nijemci dan završiti na zadnjem mjestu skupine zajedno s Luksemburgom koji je izgubio 3-1 od Sjeverne Irske. Upravo će Sjeverna Irska biti sljedeći protivnik Njemačke, a utakmica se igra u nedjelju u Kölnu.

Španjolci nisu dozvolili iznenađenje

U drugoj utakmici ove skupine Sjeverna Irska je očekivano kao gost sa 3-1 svladala Luksemburg.

Izravni plasman u SAD, Meksiko i Kakadu sljedećeg ljeta izborit će samo pobjednik skupine.

Za razliku od Njemačke, Španjolska je bila sigurna na startu svog ciklusa svladavši kao gost u susretu skupine E Bugarsku sa 3-0. Oyarzabal (5), Cucurella (30) i Merino (38) riješili su pitanje pobjednika već u prvom poluvremenu. Ranije je u ovoj skupini Turska gao gost nadigrala Gruziju sa 3-2.

U derbiju večeri Nizozemska i Poljska su u susretu skupine G igrale 1-1 u Rotterdamu. Dumfries (28) je doveo domaće u prednost, a Cash (80) je postavio konačni rezultat. Obje momčadi sada imaju po sedam bodova, Nizozemska iz tri, a Poljska iz četiri susreta. Na tri boda iz četiri susreta još je i Finska.