VIDEO Šokantan autogol u La Ligi 2. Marca: 'Ovo je jedan od najglupljih golova ikad viđenih'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/youTube

Eibar je u šestom kolu La Lige 2 pobijedio Real Sociedad B. Prvi gol domaćih stigao je iz nevjerojatne greške gostujuće momčadi gdje je bek neobranjivo "vratio" loptu golmanu te je lopta ušla u mrežu

Eibar je na domaćem terenu pobijedio Real Sociedad B u šestom kolu druge španjolske lige rezultatom 2-1. Utakmicu je obilježio suludi i nesvakidašnji autogol kojim je momčad Eibara došla do prednosti. Španjolski mediji ostali su u šoku nakon gola, a zbilja je komičan način na koji je lopta ušla u mrežu.

U 37. minuti, igrači gostujuće momčadi su kombinirali u zadnjoj liniji te je lopta stigla do golmana Frage. On je dodao loptu beku Jonu Baldi kojeg su počeli pritiskati domaći nogometaši. Bek gostiju vratio je loptu svom golmanu, ali je njegovo dodavanje bilo previše snažno te je lopta završila u mreži. Golman gostiju nije očekivao takvu loptu te se nije najbolje namjestio, a lopta je ušla u drugi kut. 

Gol pogledajte OVDJE.

Španjolska Marca je ovaj autogol opisala kao "jedan od najglupljih godinama u nazad" te je navele da se tako nešto ne može ni opisati, već da morate pogledati da bi ste vjerovali.

