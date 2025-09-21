Obavijesti

OLMIĆ ODUŠEVIO

VIDEO Čarobni potezi bivšeg dinamovca! Fantastična peta pa gol, pogledajte šou Danija Olma

Piše Boris Trifunović,
VIDEO Čarobni potezi bivšeg dinamovca! Fantastična peta pa gol, pogledajte šou Danija Olma
Foto: Arena Sport/Screenshot

BARCELONA - GETAFE 3-0 Dio repertoara pokazao je već na početku utakmice kada je stigao do druge asistencije, a potom je postigao prvijenac ove sezone. Kada je pravi, Olma je istinski užitak gledati

Barcelona je drugačija momčad kada je Dani Olmo u igri i kada je raspoložen. Bivši igrač Dinama priredio je pravi spektakl u 5. kolu La Lige protiv Getafea (3-0) maestralno asistiravši, a potom i sam zabivši pogodak.

Dio čarobnog repertoara pokazao je već u 15. minuti kada je majstorski petom ostavio loptu Torresu i Barcelona je povela. Potom je u 34. minuti Raphinha uposlio Torresa, a Barcin napadač još jednom pronašao put do mreže.

VIDEO OLMOVE ASISTENCIJE OVDJE

Marcus Rashford bio je čovjek odluke u četvrtak kada je Barca s 2-1 slavila kod Newcastlea u prvom kolu grupne faze Lige prvaka, a protiv Getafea ušao je odmah u nastavku. Upravo je on pronašao Olma u 63. minuti, a Dani je iskoristio priliku i pogodio u praznu mrežu.

Lijepo se snašao zabivši svoj prvi gol ove sezone, a asistenciji protiv Valencije pridružio je i ovu danas pa je tako na dvije do sada u novoj sezoni.

VIDEO OLMOVA GOLA OVDJE

Inače, španjolski mediji navode kako je Rashford ispao iz početnog sastava za ovu utakmicu premda je plan Hansija Flicka bio da zaigra od prve minute.

No, engleski napadač je zakasnio na jutarnji trening i Flick ga je preselio na klupu. Španjolci pišu kako Barcin trener ima pravilo da svaki igrač koji zakasni na dan utakmice neće započeti utakmicu, čak i ako je plan bio da bude u početnoj postavi.

Za njemačkog stručnjaka to je fiksno pravilo i ovaj put je bio dosljedan, unatoč dobroj formi engleskog napadača. Inaki Pena, Raphinha i Kounde su zbog toga više puta ostavljeni na klupi.

