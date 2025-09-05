Obavijesti

ZANIMLJIVA SITUACIJA

VIDEO Šou program u Tanzaniji: Roj osa prekinuo je utakmicu, igrači popadali po travnjaku

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: screenshot/X

Na prijateljskoj utakmici u Tanzaniji, roj osa je "uletio" na teren i počeo stvarati probleme igračima. Suci su brzo reagirali i naredili igračima da legnu kako bi ose otišle te ih je na kraju poslušao cijeli stadion

Jako zanimljiva scena dogodila se na jednoj prijateljskoj utakmici u Tanzaniji. Do sredine drugog dijela igralo se najnormalnije, a onda je nastao problem. Naime, roj osa počeo je letjeti po stadionu i oko igrača, pa su se suci dosjetili zanimljive taktike kako da ih otjeraju.

Na utakmici između City FC Abuje i JKU FC-a, oko 77. minute, ose su s obližnjeg drveta uletjele u stadion i počele stvarati probleme igračima i navijačima na tribinama. Prvi su reagirali suci koji su rekli svima prisutnima da legnu na pod i ostanu nepomični kako bi ose otišle. Svi su bez razmišljanja poslušali savjet sudaca. Igrači su legli na travnjak, zamjene su legle pored terena i ispod klupa, neki navijači su se također spustili na zemlju, a i kamermani su legli na skele kako bi prošla zračna opasnost.

Suci su na kraju bili u pravu i situacija se riješila bez problema. Ose su još malo kružile oko terena i očito vidjele da tu za njih nema ničega zanimljivog te otišle, a utakmica se normalno nastavila dalje.

