VIDEO Sramotne scene na futsal utakmici: Udarala suparnicu na podu, dobila drakonsku kaznu!

Scene koje su se odvile na ženskoj futsal utakmici u Brazilu izazvale su zgražanje sportske javnosti. Na susretu Eusebio sportske lige u gradu smještenom u metropolitanskoj regiji Fortaleze dogodio se sramotan skandal. Jedna igračica je protivnicu, koja je već bila na podu, brutalno udarila nogom u glavu dva puta.

Incident se dogodio prošle srijede, na samom početku drugog poluvremena utakmice između RDJ Esport Feminino Projecta i momčadi As Resenhas. RDJ je u tom trenutku imao prednost od 1-0, a umjesto nastavka borbe za pobjedu gledatelji su svjedočili trenutku koji nema nikakve veze sa sportom.

Tijekom jednog duela za loptu igračica RDJ-a pretrpjela je faul i završila na parketu. Dok je još uvijek ležala nakon faula, protivnička igračica prišla joj je i napravila odvratan potez i dva puta je nogom udarila u glavu punom snagom.

Nasilni ispad tu nije završio. Nakon što je druga igračica RDJ-a pokušala zaštititi svoju suigračicu i reagirala na brutalni napad, napadačica ju je udarila u lice. U potpunom kaosu koji je nastao na terenu morali su intervenirati ostale igračice, treneri i suci kako bi spriječili daljnju eskalaciju sukoba.

Brazilian futsal player Lara Do Nascimento Costa slide tackled Anna Julia Alencar and in a rush of adrenaline and emotion went ahead to kick her opponent twice in the head as she writhed in pain on the floor.



The aftermath has seen her banned from the sport for 5 years while her… — The Football Assembly ⚽️ (@TF_Assembly) July 27, 2026

Predsjednica RDJ Sport Projecta Radija Nascimento kasnije je putem društvenih mreža objavila da je Júlia, igračica koja je bila meta brutalnog napada, puštena iz bolnice te da se trenutačno oporavlja kod kuće. Iako je fizički najteži trenutak zasad iza nje, ostaje činjenica da je događaj ostavio ozbiljan trag i otvorio pitanje kako spriječiti slične scene u budućnosti.

Sportsko-disciplinska komisija brzo je reagirala i igračicu koja je napala protivnicu kaznila s pet godina zabrane igranja nogometa.

- Nakon analize sučevog izvješća, službenog izvješća utakmice, emitirane snimke i pojašnjenja uključenih strana, donesena je odluka temeljena na Pravilniku o natjecanju i CBJD-u (Brazilski kodeks sportske pravde), primjenom odgovarajućih disciplinskih sankcija za one koji su odgovorni za počinjena djela - stoji u priopćenju koje je objavio brazilski Globo, koji je naveo i da je klub dobio sankcije.