Obavijesti

Sport

Komentari 0
VLAHOVIĆ PRESUDIO

VIDEO Navijačima Srbije u Rigi oduzimali obilježja! Jedan gol ih spasio blamaže u borbi za SP

Piše HINA, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Navijačima Srbije u Rigi oduzimali obilježja! Jedan gol ih spasio blamaže u borbi za SP
4
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Imala je Srbija mnogo prilika postići drugi pogodak i time riješiti utakmicu, ali je sve do samog kraja strahovala za pobjedu. Štoviše, domaćin je u 92. minuti pogodio stativu! Srbija još uvijek nije primila pogodak u kvalifikacijama

Srpska nogometna reprezentacija pobijedila je u Rigi Latviju s minimalnih 1-0 u sklopu skupine K kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Farski O. - Hrvatska 0-1: 'Vatreni' teže od očekivanog slavili na dalekom gostovanju! 00:37
Farski O. - Hrvatska 0-1: 'Vatreni' teže od očekivanog slavili na dalekom gostovanju! | Video: 24sata/pixsell

Utakmica je odlučena već u 12. minuti kada je jedini pogodak na susretu postigao Dušan Vlahović. Tada je napadač Juventusa sa skoro 20 metara precizno potegnuo i naciljao domaću mrežu. U prvom dijelu susreta Srbija je postigla još jedan pogodak, efektno i vrlo lijepo je poentirao Jović, ali je gol poništen zbog zaleđa.

Gol Vlahovića pogledajte OVDJE

Imala je Srbija mnogo prilika postići drugi pogodak i time riješiti utakmicu, ali je sve do samog kraja strahovala za pobjedu. Štoviše, domaćin je u 92. minuti pogodio stativu! Srbija još uvijek nije primila pogodak u kvalifikacijama.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Latvia v Serbia
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Srpske je navijače razbjesnila organizacija utakmice u Rigi. Naime, navijačima su oduzimali rekvizite i skidali ih do gola, pišu srpski mediji. Onima koji su uspjeli ući na tribine oduzeli su zastavu, a mediji u Srbiji ovakve scene nazivaju skandaloznim. 

Srbija nakon tri odigrane utakmice ima dvije pobjede i remi, a sa sedam bodova se nalazi na drugom mjestu ljestvice. Prva je Engleska s maksimalnih devet bodova, dok je Latvija pretposljednja s četiri boda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!

Posljednji je dan ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka
KRALJICA DISKA

FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka

Dvanaesti put osvojila je Hanžek, 11 puta proglašena najboljom sportašicom Grada Zagreba, a osam je puta nosila i nagradu za najbolju sportašicu Hrvatske po izboru HOO-a. Na završnici Dijamantne lige završila je četvrta, s hicem od 65.10 metara
Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'
NEOBIČAN DETALJ

Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'

Luka Modrić zaigrao je 189. put za Hrvatsku, ali pri ulasku u igru nije odmah tražio traku, kako je to bio slučaj u Real Madridu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025