VIDEO Navijačima Srbije u Rigi oduzimali obilježja! Jedan gol ih spasio blamaže u borbi za SP

Srpska nogometna reprezentacija pobijedila je u Rigi Latviju s minimalnih 1-0 u sklopu skupine K kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Utakmica je odlučena već u 12. minuti kada je jedini pogodak na susretu postigao Dušan Vlahović. Tada je napadač Juventusa sa skoro 20 metara precizno potegnuo i naciljao domaću mrežu. U prvom dijelu susreta Srbija je postigla još jedan pogodak, efektno i vrlo lijepo je poentirao Jović, ali je gol poništen zbog zaleđa.

Imala je Srbija mnogo prilika postići drugi pogodak i time riješiti utakmicu, ali je sve do samog kraja strahovala za pobjedu. Štoviše, domaćin je u 92. minuti pogodio stativu! Srbija još uvijek nije primila pogodak u kvalifikacijama.

Srpske je navijače razbjesnila organizacija utakmice u Rigi. Naime, navijačima su oduzimali rekvizite i skidali ih do gola, pišu srpski mediji. Onima koji su uspjeli ući na tribine oduzeli su zastavu, a mediji u Srbiji ovakve scene nazivaju skandaloznim.

Srbija nakon tri odigrane utakmice ima dvije pobjede i remi, a sa sedam bodova se nalazi na drugom mjestu ljestvice. Prva je Engleska s maksimalnih devet bodova, dok je Latvija pretposljednja s četiri boda.