VIDEO Srpski trener pobjesnio na suce u NBA ligi: 'Nečuveno, potpuno sr*nje, to je sramota!'

Los Angeles Lakersi pobijedili su Toronto Raptorse za 'pola koša' (132-131), a tom su kumovale i mnoge diskutabilne sudačke odluke u posljednjoj četvrtini. Domaći Lakersi su ispucali čak 23 slobodna bacanja, dok su Raptorsi dobili samo dva, a to je poprilično naljutilo srpskog trenera na klupi Toronta Darka Rajakovića.

Foto: Paul Rutherford

Inače uvijek nasmijan, ali ovaj je put, kako bi rekli kolege iz susjedne nam zemlje, stvarno 'odlepio'. Donio je dašak balkanskog mentaliteta i shvaćanja košarke u SAD na konferenciju za novinare.

- Ovo je nečuveno, potpuno sr*nje, sramota! Sramota za suce, ali i za ligu koja je ovo dopustila. Za njih 23 slobodna bacanja, a za nas dva u zadnjoj četvrtini. Kako onda igrati utakmicu? - rekao je ljutiti Rajaković pa nastavio:

- Jasan mi je respekt za All-Star igrače i sve to, ali i u našoj momčadi ima zvijezda. Kako je moguće da Scottie Barnes svaki put ide punom snagom u reket i pritom ne pokušava odglumiti prekršaj, a cijelu utakmicu dobije samo dva bacanja. Kako ćete mi to objasniti, kako je to moguće? Ako su oni morali pobijediti, recite nam to odmah pa nećemo ni doći na utakmicu, samo im dajte pobjedu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Govor srpskog trenera ubrzo je postao viralan, a vrlo ga vjerojatno očekuje visoka kazna zbog kritiziranja sudaca. Ali gotovo je sigurno da ovaj potez nije napravio slučajno jer je znao da će odjeknuti. Raptorsi su trenutačno pri dnu Istočne konferencije s omjerom od 15 pobjeda i 22 poraza.