VIDEO Stadion u Srbiji koštao je 28 milijuna eura. Travnjak sada izgleda ovako, javnost zgrožena

Utakmica drugog ranga srpskog nogometa između Bora i Napretka, koju su gosti dobili 1-0 izazvala je veliku pozornost javnosti, ali ne zbog nogometa, već zbog stanja travnjaka na stadionu.

U pitanju je relativno novoizgrađeni stadion Kraljevica u Zaječaru koji je svoja vrata publici otvorio u studenome 2023. godine. To je jedan od najnovijih stadiona u Srbiji, a njegova izgradnja koštala je čak 28 milijuna eura. Međutim, manje od tri godine nakon otvaranja, stanje travnjaka daleko je od onoga što bi se očekivalo od tako novog i skupog sportskog objekta.

Does somebody know what happened to the pitch in Zajecar? pic.twitter.com/DWxv64GC9y — Daniel Markovic (@mrkvc_scouting) August 8, 2026

Na nekim dijelovima terena trava niti ne postoji što je i šokiralo komentatore u izravnom prijenosu.

- Što se dogodilo s travnatom, hibridnom podlogom ili što ju je uništilo, ne znamo, ali znamo da postoji ogroman problem - prenosi Sportklub.

Prije tri godine kada je stadion otvoren, otvorenju su nazočili i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u društvu tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Na svečanom otvorenju istaknuto je kako je teren izgrađen prema najvišim Uefinim standardima, a ima 8.168 sjedećih mjesta.