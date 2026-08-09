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JEDAN OD NOVIJIH STADIONA

VIDEO Stadion u Srbiji koštao je 28 milijuna eura. Travnjak sada izgleda ovako, javnost zgrožena

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Stadion u Srbiji koštao je 28 milijuna eura. Travnjak sada izgleda ovako, javnost zgrožena
Foto: Screenshot / Arena Sport
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Kada je stadion otvoren, otvorenju su nazočili i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u društvu tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Na otvorenju istaknuto je kako je teren izgrađen prema najvišim Uefinim standardima

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Utakmica drugog ranga srpskog nogometa između Bora i Napretka, koju su gosti dobili 1-0 izazvala je veliku pozornost javnosti, ali ne zbog nogometa, već zbog stanja travnjaka na stadionu. 

U pitanju je relativno novoizgrađeni stadion Kraljevica u Zaječaru koji je svoja vrata publici otvorio u studenome 2023. godine. To je jedan od najnovijih stadiona u Srbiji, a njegova izgradnja koštala je čak 28 milijuna eura.  Međutim, manje od tri godine nakon otvaranja, stanje travnjaka daleko je od onoga što bi se očekivalo od tako novog i skupog sportskog objekta.

Na nekim dijelovima terena trava niti ne postoji što je i šokiralo komentatore u izravnom prijenosu. 

- Što se dogodilo s travnatom, hibridnom podlogom ili što ju je uništilo, ne znamo, ali znamo da postoji ogroman problem - prenosi Sportklub.

Prije tri godine kada je stadion otvoren, otvorenju su nazočili i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u društvu tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Na svečanom otvorenju istaknuto je kako je teren izgrađen prema najvišim Uefinim standardima, a ima 8.168 sjedećih mjesta. 

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Komentari 27
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