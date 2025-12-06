Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNI HRVATI U BUNDESLIGI

VIDEO Stanišić i Majer zabili u pobjedama! Pogledajte golove

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Stanišić i Majer zabili u pobjedama! Pogledajte golove
Foto: Tom Weller/DPA

Bayern razbio Stuttgart s 5-0 i nastavlja dominaciju u Bundesligi! Kane i Stanišić briljirali, dok je Wolfsburg nadmašio Union Berlin 3-1 uz gol Majera. Augsburg šokirao Bayer s 2-0

Nogometaši minhenskog Bayerna nastavili su dominirati u Bundesligi, s uvjerljivih 5-0 su slavili kod Stuttgarta u susretu 13. kola.

Bila je to već 12. ligaška pobjeda Bayerna koji je i dalje uvjerljivo prvi na ljestvici. Laimer je doveo Bayern u vodstvo u 11. minuti, dok je Kane u 66. povećao na 2-0. U završnici susreta posve se raspao Stuttgart, a strijelac za 3-0 u 78. minuti je bio hrvatski reprezentativac Josip Stanišić.

Video pogledajte OVDJE.

Domaćin je u 81. ostao s igračem manje nakon isključenja Assignona, a do kraja je Harry Kane zabio još dva pogotka. U 83. s bijele točke i u 88. za konačnih 5-0. Stanišić je za Bayern zaigrao od 46. minute.

VfB Stuttgart - FC Bayern Munich
Foto: Tom Weller/DPA

Wolfsburg je pred svojim navijačima svladao Union Berlin s 3-1. Nakon pola sata igre Wolfsburg je vodio 2-0 golovima Wimmera u 10. i Amoure u 30. minuti. Domaći sastav je suparnika i definitivno slomio u 59. minuti kada je hrvatski nogometaš Lovro Majer bio strijelac za 3-0. Bio je to njegov treći ovosezonski pogodak, a zabio je nakon skoro tri mjeseca čekanja.

U nastavku utakmice tek je Nsoki bio strijelac počasnog pogotka za goste iz Berlina. Majer je igrao do 90. minute, dok je cijelu utakmicu s gostujuće klupe za pričuve odgledao Josip Juranović.

VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin
Foto: Swen Pförtner/DPA

Augsburg je iznenađujuće na svom stadionu pobijedio Bayer 2-0 golovima Giannoulisa u šestoj i Kadea u 28. minuti. Za Augsburg je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić.

Schimmer je golom u 94. minuti donio pobjedu Heidenheimu od 2-1 protiv Freiburga za kojeg nije zaigrao hrvatski napadač Igor Matanović, dok je Jones također u 94. bio strijelac za bod St. Paulija i 1-1 kod Kölna. Posljednje dvije utakmice ovog kola igraju se u nedjelju, a parovi su Hamburg - Werder i Borussia (D) - Hoffenheim.

Bundesliga, 13. kolo:

  • Augsburg - Bayer 2-0 (Giannoulis 6, Kade 28)
  • Köln - St. Pauli 1-1 (El Mala 51 / Jones 90+4)
  • Heidenheim - Freiburg 2-1 (Mainka 59, Schimmer 90+4 / Manzambi 40)
  • Stuttgart - Bayern 0-5 (Laimer 11, Kane 66, 83-11m, 88, Stanišić 78)
  • Wolfsburg - Union Berlin 3-1 (Wimmer 10, Amoura 30, Majer 59 / Nsoki 68)
  • Leipzig - Eintracht (18.30 sati)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a
FOTOGALERIJA

Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a

Uoči derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru prisjetili smo se dekora koji su na tribinama priredile njihove navijačke skupine prije velikih utakmica. Koja vam se najviše svidjela?
Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a
TEŠKA SKUPINA

Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a

Iz prvog pota je Hrvatska izvukla Engleze, imali smo sreće s reprezentacijom iz trećeg pota (Panama), ali zato nije imala sa četvrtim potom (Gana). S Engleskom igramo 17. lipnja, s Panamom 23.06., a s Ganom 27. lipnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025