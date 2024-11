VIDEO Stipe je hit! Gladni Miočić ponio večeru na presicu, jeo i odgovarao na pitanja...

Nakon posljednjeg poraza povukao se u obiteljsku oazu i pospremio rukavice u ormarić. Posvetio se poslu vatrogasca, obitelji, ali nije rekao konačno zbogom sportu u kojem je postao najveći teškaš u povijesti.

Pokretanje videa... 00:56 Nova Miočićeva tetovaža | Video: Stipe Miocic/ Instagram

Dok se špekuliralo o mirovini, a neki stručnjaci govorili da on više nema što tražiti u UFC-a, u Stipi se opet probudila želja. Osjetio je da mu je ostalo nedovršenog posla. Povukao se iz javnosti pa u tišini trenirao i spremao se za novi meč. Za jedan od najvećih u povijesti UFC-a.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Stipe Miočić (42) će u subotu tri godine i devet mjeseci nakon poraza od Francisa Ngannoua konačno navući rukavice i ući u oktogon. Pokušat će vratiti teškaški pojas u svoje vitrine protiv Jona Jonesa, jednog od najvećih boraca svih vremena koji je godinama vladao u poluteškoj kategoriji pa se preselio u onu najelitniju i osvojio titulu protiv Cyrila Ganea. Sada je želi obraniti protiv najtežeg mogućeg protivnika.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Spektakularni meč na rasporedu je u nedjelju u Las Vegasu oko 6 ujutro, a UFC je četiri dana uoči priredbe borce doveo pred medije. Borac hrvatskog porijekla pojavio se baš onako kako ga i pamtimo. Potpuno opušten i svoj, običan čovjek. Ponio je večeru sa sobom, sjeo i odgovarao na pitanja novinara dok je jeo tortilje. Naumio je večerati u tom trenutku i nitko ga nije mogao omesti.

Mljackao je i punih usta pričao. Pomalo neobično, moramo priznati, neki će reći i nekulturno, ali to je Stipe. Ili je to bila samo poruka za Jonesa, kako je gladan mečeva i pobjeda...

Poprilično nezainteresirano je odgovarao na pitanja novinara, a na kritike navijača, kako ovo ne bi trebao biti meč za pojas i kako je Tom Aspinall zaslužio priliku prije njega, je rekao:

- Nije me zapravo ni briga. To je nešto što sam naučio tijekom karijere, da ne marim za tuđa mišljenja. Ti imaš svoje mišljenje, netko drugi ima svoje, ne mogu ih promijeniti i nije me briga. Na početku karijere bio sam osjetljiviji, ali s vremenom sam prestao mariti. Dobivao sam svakakve poruke, ali ti ljudi ne poznaju mene, ja ne poznajem njih i stoga me nije briga. Još uvijek dobivam svakakve poruke, ali nema veze - kazao je Stipe i nastavio blagovati u miru.