VIDEO Što je ovo?! Detalj koji je promaknuo sucima na Poljudu

Hajduk je izgubio od Rijeke na Poljudu 3-1 i ispao iz Kupa. "Bili" nisu imali rješenje za raspoloženog Tonija Fruka, koji je prvo u osmoj minuti asistirao Naisu Djouahri, a potom i sam dvaput zabio. Prvo u 14., a zatim i na otvaranju drugog poluvremena, u 51. minuti. Jedini gol za Hajduk postigao je Marko Livaja u 24. minuti. Hajdukovci su pokušavali smanjiti zaostatak i preokrenuti utakmicu, a posebno bizarna situacija dogodila se minutu prije nego što je Fruk zabio za 3-1.

Dario Melnjak, koji kod Gennara Gattusa redovito, kad igra, igra na desnoj strani iako je po vokaciji lijevi bek, uzeo je loptu nakon izlaska u aut. Bočni igrač ubacio ju je rukom u igru, no učinio je to na bizaran i nedozvoljen način. Melnjak je uzeo loptu, zaletio se i jednom rukom ubacio je u šesnaesterac. Situaciju još čudnijom čini to što ni glavni sudac Patrik Kolarić ni njegov prvi pomoćnik Bojan Zobenica, koji se nalazio svega metar od Melnjaka, u tome nisu vidjeli ništa sporno.

Oni koji su primijetili ovaj detalj povukli su paralelu s ubačajima iz auta kakve je znao izvoditi Ivan Smolčić. Sada već bivši bek Rijeke bio je poznat po dalekometnim ubačajima rukom, ali ih je izvodio tako da jednu ruku stavi sa stražnje strane, a drugom kontrolira izbačaj. Iako su takvi ubačaji na samom rubu regularnosti, ono što je Melnjak učinio, bez ikakve diskusije, bilo je neregularno.