BIJESNI U DUGOPOLJU

VIDEO Što je ovo?! Kolarića su degradirali u drugu ligu. Za ovaj lakat u glavu nije sudio ništa

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Nakon skandala na Rujevici, Patrik Kolarić nije sudio penal za Dugopolje u završnici utakmice s Jarunom u drugoj ligi. VAR-a nije bilo da ga ispravi

Admiral

Patrik Kolarić vratio se suđenju u domaćim natjecanjima dva i pol tjedna nakon četvrtfinala Kupa između Rijeke i Hajduka na Rujevici (3-2), gdje je propustio isključiti Antu Rebića i dosuditi dva penala za Rijeku pa ga je ispravljala VAR soba. U međuvremenu je sudio četvrtfinale Uefine Lige mladih između Club Bruggea i Atletico Madrida, gdje se pak razmahao kartonima.

Čakovčanin je bio djelitelj pravde na utakmici Dugopolja i Jaruna u Prvoj nogometnoj ligi nakon koje će se opet dići repovi, ponajviše zbog situacije na samom kraju utakmice koja je odlučila o pobjedniku. Pri rezultatu 0-0 Borna Orlić u skoku je laktom u glavu udario Miju Caktaša koji se previjao od bolova. Kolarić je bio odlično postavljen i na svega pet, šest metara udaljenosti, no odlučio je ne suditi ništa.

Na žalost Dugopoljaca, a možda i samog Kolarića, ovaj put nije bilo VAR sobe da ga zove da pogleda tu situaciju i eventualno promijeni prvotnu odluku. Kako god, završilo je podjelom bodova pa je Dugopolje ostalo na diobi trećeg i četvrtog mjesta s Cibalijom, drugoplasirane Sesvete imaju tri boda više, Rudeš bježi sedam bodova. Jarun je deveti, u sigurnoj zoni, pet bodova ispred Croatije iz Zmijavaca koja je također imala primjedbi na suđenje u subotnjem porazu kod Dubrave 2-1.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

