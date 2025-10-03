Obavijesti

FANTASTIČAN POTEZ

VIDEO Što on ne može? Modrić dobio novo priznanje u Milanu

Piše Luka Tunjić,
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Klub je objavio video kompilaciju koja prikazuje Modrićev ključni obrambeni potez, popraćen jednostavnim, ali moćnim opisom: "Modrić gasi sve"

Talijanski nogometni velikan Milan na svom je službenom Instagram profilu odao počast hrvatskom maestru Luki Modriću, slaveći njegovu nevjerojatnu igru koja i u 40. godini života ostavlja bez daha. Objava je brzo prikupila tisuće reakcija i potvrdila koliko navijači cijene doprinos legendarnog veznjaka.

Klub je objavio video kompilaciju koja prikazuje Modrićev ključni obrambeni potez, popraćen jednostavnim, ali moćnim opisom: "Modrić gasi sve". Uz to, druga slika u objavi potvrđuje da je upravo Luka proglašen dobitnikom nagrade "Cover of the Month" (obrana mjeseca) za rujan.

Ova objava dolazi u trenutku dok Milan proživljava sjajan početak sezone 2025./26. Nakon pet uzastopnih pobjeda, "rossoneri" se nalaze na vrhu Serie A, a Modrićeva forma ključan je dio tog uspjeha. Njegov dolazak u klub kao veterana pokazao se kao pun pogodak, a Hrvat na terenu demonstrira iskustvo i kvalitetu. Zanimljivo je da je za MVP-a rujna proglašen njegov suigrač Christian Pulisic, što svjedoči o širini i snazi momčadi pod vodstvom Massimiliana Allegrija.

Serie A - AC Milan v Napoli
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Cijela momčad s nestrpljenjem iščekuje veliki derbi protiv Juventusa koji se igra ove nedjelje, 5. listopada, a Modrićeva besprijekorna forma ulijeva dodatno samopouzdanje uoči gostovanja u Torinu.

Reakcije navijača nisu izostale. Obožavatelji iz cijelog svijeta preplavili su objavu komentarima podrške, nazivajući Luku "Zid Modrić" i ističući: "Kakva sreća što ga imamo s nama". 

Dok se momčad priprema za emocionalni povratak trenera Allegrija u Torino, jasno je da je Luka Modrić postao stup obrane i inspiracija za cijelu ekipu, a navijači s pravom od njega očekuju još jednu maestralnu partiju.

