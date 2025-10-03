Kolinda Grabar-Kitarović zasjala je na Global Citizen Awards večeri u New Yorku sjedeći pored američke ikone! Posebna večer uz Macrona i Infantina, ali Modrić je i dalje njezin broj jedan
FOTO Razdragana Kolinda: Sjela sam pored legende i rekla mu 'Luka je za mene ipak broj 1'
Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (57) ponovno je plijenila pažnju na međunarodnoj sceni, ovoga puta na svečanoj večeri Global Citizen Awards u New Yorku. Svojim pratiteljima otkrila je djelić glamurozne atmosfere i podijelila anegdotu iz druženja s nekim od najutjecajnijih osoba svijeta.
Na fotografijama objavljenim na svom profilu, Grabar-Kitarović zablistala je u elegantnoj bordo haljini s mašnom oko vrata, pozirajući samouvjereno na crvenom tepihu.
U opisu je otkrila kako je večer bila za pamćenje te je čestitala dobitnicima nagrada, među kojima su bili francuski predsjednik Emmanuel Macron i argentinski predsjednik Javier Milei. Posebno je istaknula susret s predsjednikom Fife Giannijem Infantinom, svojim kolegom iz Međunarodnog olimpijskog odbora.
Ipak, najveću pažnju javnosti privukao je detalj da je sjedila tik do legende američkog nogometa, Toma Bradyja.
"Kakav poseban trenutak. Dobila sam ono što bi mnogi nazvali najboljim mjestom u dvorani, odmah do Toma Bradyja!", napisala je bivša predsjednica. Podijelila je i osobnu priču o tome kako je kao srednjoškolka na razmjeni u SAD-u zavoljela američki nogomet, pa je susret s Bradyjem za nju bio "vrhunsko iskustvo".
Njezina prisutnost na ovakvom događaju ne iznenađuje, s obzirom na njezine brojne međunarodne angažmane. Kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) i predsjednica Komisije za buduće domaćine Olimpijskih igara, Grabar-Kitarović aktivno sudjeluje u svijetu sporta na najvišoj razini.
Usto, njezina diplomatska karijera i članstvo u organizacijama poput Atlantskog vijeća, koje je i organizator događaja, potvrđuju njezin kontinuirani utjecaj na globalnoj sceni.
Iako oduševljena susretom s Bradyjem, bivša predsjednica nije zaboravila na hrvatski ponos. U šaljivom tonu mu je poručila: "Tome, Luka Modrić je i dalje moj broj jedan!".
