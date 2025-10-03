Obavijesti

Sport

Komentari 14
JEDAN JE LUKA

FOTO Razdragana Kolinda: Sjela sam pored legende i rekla mu 'Luka je za mene ipak broj 1'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Razdragana Kolinda: Sjela sam pored legende i rekla mu 'Luka je za mene ipak broj 1'
4
Foto: Profimedia

Kolinda Grabar-Kitarović zasjala je na Global Citizen Awards večeri u New Yorku sjedeći pored američke ikone! Posebna večer uz Macrona i Infantina, ali Modrić je i dalje njezin broj jedan

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (57) ponovno je plijenila pažnju na međunarodnoj sceni, ovoga puta na svečanoj večeri Global Citizen Awards u New Yorku. Svojim pratiteljima otkrila je djelić glamurozne atmosfere i podijelila anegdotu iz druženja s nekim od najutjecajnijih osoba svijeta.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Global Citizen Awards - Red Carpet - NYC
4
Foto: Profimedia

Na fotografijama objavljenim na svom profilu, Grabar-Kitarović zablistala je u elegantnoj bordo haljini s mašnom oko vrata, pozirajući samouvjereno na crvenom tepihu.

U opisu je otkrila kako je večer bila za pamćenje te je čestitala dobitnicima nagrada, među kojima su bili francuski predsjednik Emmanuel Macron i argentinski predsjednik Javier Milei. Posebno je istaknula susret s predsjednikom Fife Giannijem Infantinom, svojim kolegom iz Međunarodnog olimpijskog odbora.

Global Citizen Awards - Red Carpet - NYC
Foto: Profimedia

Ipak, najveću pažnju javnosti privukao je detalj da je sjedila tik do legende američkog nogometa, Toma Bradyja.

'BABY MODRIĆ' FOTO Modrić je ostavio Talijane bez teksta, a oni mu uzvratili naslovnicom. Pogledajte je...
FOTO Modrić je ostavio Talijane bez teksta, a oni mu uzvratili naslovnicom. Pogledajte je...

"Kakav poseban trenutak. Dobila sam ono što bi mnogi nazvali najboljim mjestom u dvorani, odmah do Toma Bradyja!", napisala je bivša predsjednica. Podijelila je i osobnu priču o tome kako je kao srednjoškolka na razmjeni u SAD-u zavoljela američki nogomet, pa je susret s Bradyjem za nju bio "vrhunsko iskustvo".

Foto: Screenshot

Njezina prisutnost na ovakvom događaju ne iznenađuje, s obzirom na njezine brojne međunarodne angažmane. Kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) i predsjednica Komisije za buduće domaćine Olimpijskih igara, Grabar-Kitarović aktivno sudjeluje u svijetu sporta na najvišoj razini.

Usto, njezina diplomatska karijera i članstvo u organizacijama poput Atlantskog vijeća, koje je i organizator događaja, potvrđuju njezin kontinuirani utjecaj na globalnoj sceni.

BRZO SE UKLOPIO VIDEO Modrić je već 'propričao' talijanski! Pogledajte reakciju koja je oduševila navijače
VIDEO Modrić je već 'propričao' talijanski! Pogledajte reakciju koja je oduševila navijače

Iako oduševljena susretom s Bradyjem, bivša predsjednica nije zaboravila na hrvatski ponos. U šaljivom tonu mu je poručila: "Tome, Luka Modrić je i dalje moj broj jedan!".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola
EUROPSKA LIGA

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola

Veznjak Dinama zabio je svoj drugi gol na utakmici nakon što je doveo Dinamo u vodstvo u 19. minuti. Sad je lijepo primio loptu i namjestio se na udarac desnom nogom, koji je bio lijepo plasiran u mrežu Maccabija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025