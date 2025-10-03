FOTO Razdragana Kolinda: Sjela sam pored legende i rekla mu 'Luka je za mene ipak broj 1'

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (57) ponovno je plijenila pažnju na međunarodnoj sceni, ovoga puta na svečanoj večeri Global Citizen Awards u New Yorku. Svojim pratiteljima otkrila je djelić glamurozne atmosfere i podijelila anegdotu iz druženja s nekim od najutjecajnijih osoba svijeta.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Na fotografijama objavljenim na svom profilu, Grabar-Kitarović zablistala je u elegantnoj bordo haljini s mašnom oko vrata, pozirajući samouvjereno na crvenom tepihu.

U opisu je otkrila kako je večer bila za pamćenje te je čestitala dobitnicima nagrada, među kojima su bili francuski predsjednik Emmanuel Macron i argentinski predsjednik Javier Milei. Posebno je istaknula susret s predsjednikom Fife Giannijem Infantinom, svojim kolegom iz Međunarodnog olimpijskog odbora.

Foto: Profimedia

Ipak, najveću pažnju javnosti privukao je detalj da je sjedila tik do legende američkog nogometa, Toma Bradyja.

"Kakav poseban trenutak. Dobila sam ono što bi mnogi nazvali najboljim mjestom u dvorani, odmah do Toma Bradyja!", napisala je bivša predsjednica. Podijelila je i osobnu priču o tome kako je kao srednjoškolka na razmjeni u SAD-u zavoljela američki nogomet, pa je susret s Bradyjem za nju bio "vrhunsko iskustvo".

Foto: Screenshot

Njezina prisutnost na ovakvom događaju ne iznenađuje, s obzirom na njezine brojne međunarodne angažmane. Kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) i predsjednica Komisije za buduće domaćine Olimpijskih igara, Grabar-Kitarović aktivno sudjeluje u svijetu sporta na najvišoj razini.

Usto, njezina diplomatska karijera i članstvo u organizacijama poput Atlantskog vijeća, koje je i organizator događaja, potvrđuju njezin kontinuirani utjecaj na globalnoj sceni.

Iako oduševljena susretom s Bradyjem, bivša predsjednica nije zaboravila na hrvatski ponos. U šaljivom tonu mu je poručila: "Tome, Luka Modrić je i dalje moj broj jedan!".