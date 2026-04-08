VIDEO Kakva ludnica! Dinamo dvaput gubio pa se vratio uz eurogol, pogledajte ih sve

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXSport/screenshot

GORICA - DINAMO 2-2 Gorica dvaput zabila u 24 minute, Bogojević i Sule pogađali. Bakrar i Zajc uzvraćali, Dinamo nakon četiri mjeseca primio dva gola u prvom poluvremenu

Malo je tko mogao očekivati da će Gorica do 24. minute dvaput zabiti Dinamu u polufinalu Kupa, u utakmici u kojoj "modri" nemaju pravo na loš dan, ali i to se dogodilo. Bruno Bogojević je već u trećoj minuti glavom neometan s druge stative, nakon centaršuta Wisdoma Sulea, pogodio suprotni kut za vodstvo domaćina.

Odgovorio je Mounsef Bakrar u šestoj minuti na dodavanje Gabriela Vidovića i, činilo se, vratio utakmicu na mlin favoriziranih gostiju, no uslijedio je novi šok za maksimirski klub. Nakon kontre u 24. minuti Wisdom Sule je iskoristio neodlučnu reakciju golmana Ivana Filipovića, koji je mijenjao ozlijeđenog Dominika Livakovića, i iz drugog pokušaja zabio prvijenac za vodstvo Gorice 2-1.

Nakon duga četiri mjeseca i gostovanja kod Istre 1961 u Puli Dinamo je primio dva gola u prvom poluvremenu, toga 9. studenog 2025. zadnji je put i izgubio u domaćim natjecanjima (2-1). Dva je gola tad zabio Salim Fago Lawal, a i tad je za "modre" pogodio Bakrar.

Dinamo se vratio u igru fenomenalnim golom Mihe Zajca u 43. minuti nakon duplog pasa: petom! Luka Stojković pronašao je Slovenca, on petom dao Dionu Dreni Belji, ovaj njemu također vratio petom, a Zajc potom opalio i pogodio gornji desni kut za jedan od golova sezone!

Sve golove pogledajte OVDJE.

