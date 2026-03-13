Obavijesti

Sport

Komentari 1
"ZOVITE GA LUKA ČAROBNI"

VIDEO Što se dogodi kad pet igrača želi zaustaviti Modrića?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Što se dogodi kad pet igrača želi zaustaviti Modrića?
Foto: Serie A

Luka Modrić, u 40. godini, dominira Serie A! Njegov magični potez protiv Intera postao je hit na internetu, a navijači Milana ga obožavaju kao nezamjenjivog virtuoza

Admiral

Serie A odala je priznanje hrvatskom maestru Luki Modriću (40) objavivši video koji sažima njegovu nogometnu genijalnost. Objava, koja prikazuje Modrićev nevjerojatan potez u dresu AC Milana, brzo je postala viralna. Potvrdila je koliko kapetan hrvatske reprezentacije i u veteranskim godinama dominira na najvećoj sceni.

Video koji je liga objavila pod opisom "Možete ga zvati Luka Čarobni", prikazuje trenutak s nedavnog gradskog derbija između Milana i Intera na stadionu Giuseppe Meazza. U isječku se vidi Modrić okružen petoricom protivničkih igrača. U situaciji u kojoj bi većina nogometaša izgubila loptu ili odigrala jednostavno dodavanje unatrag, Luka pronalazi nevjerojatno rješenje i vanjskim dijelom kopačke šalje savršeno preciznu loptu kroz uski koridor, izbacivši cijelu obranu Intera.

Potez je stigao u derbiju "della Madonnina" odigranom prošlu nedjelju, utakmici koju je Milan dobio rezultatom 1-0 i tako pokušao zakomplicirati borbu za naslov prvaka. Modrićeva važnost u izgradnji napada i razbijanju protivničkog bloka bila je presudna u jednoj od najvažnijih utakmica sezone.

Navijači Milana u transu

Objava je očekivano izazvala lavinu komentara, a navijači su se natjecali u pohvalama na račun hrvatskog virtuoza. Uz brojne poruke divljenja, ističu se komentari poput "Vječni Lukita" i strastvene poruke navijača Milana koji tvrde da imaju jedinog "nezaustavljivog" igrača u ligi. Reakcije potvrđuju koliki je utjecaj Modrić ostvario otkako je stigao u redove "rossonera".

Njegova izvedba pomogla je Milanu da smanji zaostatak za vodećim Interom na sedam bodova uoči 29. kola. Milan, koji je nedavno imao i nevjerojatan niz od 24 utakmice bez poraza, sada s velikim optimizmom ulazi u završnicu sezone. Već ovog vikenda čeka ih teško gostovanje kod Lazija (nedjelja, 20.45), a u uskrsnom vikendu slijedi novi derbi kod Napolija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su
VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...
SJAJNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...

Rijeka je imala čak 19 udaraca, devet kornera, četiri velike prilike, ali nedostajalo je koncentracije i preciznosti u završnici. Uzvrat je za tjedan dana u Francuskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026