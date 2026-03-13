VIDEO Što se dogodi kad pet igrača želi zaustaviti Modrića?

Serie A odala je priznanje hrvatskom maestru Luki Modriću (40) objavivši video koji sažima njegovu nogometnu genijalnost. Objava, koja prikazuje Modrićev nevjerojatan potez u dresu AC Milana, brzo je postala viralna. Potvrdila je koliko kapetan hrvatske reprezentacije i u veteranskim godinama dominira na najvećoj sceni.

Video koji je liga objavila pod opisom "Možete ga zvati Luka Čarobni", prikazuje trenutak s nedavnog gradskog derbija između Milana i Intera na stadionu Giuseppe Meazza. U isječku se vidi Modrić okružen petoricom protivničkih igrača. U situaciji u kojoj bi većina nogometaša izgubila loptu ili odigrala jednostavno dodavanje unatrag, Luka pronalazi nevjerojatno rješenje i vanjskim dijelom kopačke šalje savršeno preciznu loptu kroz uski koridor, izbacivši cijelu obranu Intera.

Potez je stigao u derbiju "della Madonnina" odigranom prošlu nedjelju, utakmici koju je Milan dobio rezultatom 1-0 i tako pokušao zakomplicirati borbu za naslov prvaka. Modrićeva važnost u izgradnji napada i razbijanju protivničkog bloka bila je presudna u jednoj od najvažnijih utakmica sezone.

Navijači Milana u transu

Objava je očekivano izazvala lavinu komentara, a navijači su se natjecali u pohvalama na račun hrvatskog virtuoza. Uz brojne poruke divljenja, ističu se komentari poput "Vječni Lukita" i strastvene poruke navijača Milana koji tvrde da imaju jedinog "nezaustavljivog" igrača u ligi. Reakcije potvrđuju koliki je utjecaj Modrić ostvario otkako je stigao u redove "rossonera".

Njegova izvedba pomogla je Milanu da smanji zaostatak za vodećim Interom na sedam bodova uoči 29. kola. Milan, koji je nedavno imao i nevjerojatan niz od 24 utakmice bez poraza, sada s velikim optimizmom ulazi u završnicu sezone. Već ovog vikenda čeka ih teško gostovanje kod Lazija (nedjelja, 20.45), a u uskrsnom vikendu slijedi novi derbi kod Napolija.