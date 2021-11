Argentinski čarobnjak Lionel Messi (34) u derbiju s Lilleom (2-1) prošlog petka bio je 'potpuno nevidljiv, gubio se na terenu te su mu dodavanja bila netočna', pisao je francuski L'Equipe nakon utakmice.

Iako su na terenu bili Messi i Neymar, PSG je izgledao bezidejno i nemoćno naspram gostiju koji su dominirali u prvom dijelu susreta.

Argentinac je propustio trening uoči utakmice te je bio upitan zbog problema s mišićem, ali je ipak probao. Nije to baš izgledalo najbolje stoga ga je Pochettino nakon vrlo slabih 45 minuta ostavio u svlačionici, a kao jedan od razloga naveo je da ga 'žele imati spremnog za utakmicu protiv RB Leipziga'.

Nakon dolaska iz Barcelona, od Messija se puno toga očekivalo, ali čini se da je Argentinac još uvijek izgubljen što najbolje pokazuje video njegovih kretnji u prvom poluvremenu protiv Lillea.

Francuski list L'Equipe Argentincu je dao ocjenu 3 te ga je oštro iskritizirao.

"Messi je u prvom poluvremenu igrao na poziciji lažne devetke, što mu je uvijek odgovaralo, ali Messi je bio potpuno izgubljen. Dodavanja su mu bila netočna, gubio se na terenu i bio je potpuno nevidljiv. Ruku na srce, imao je problem s mišićem prije utakmice, ali to ga ne opravdava da je do sad u francuskom prvenstvu bio sjena onog Messija kojeg smo navikli gledati. Je li netko zaista mislio da Messi u četiri utakmice u Ligue 1 neće ni zabiti ni asistirati? No to se zaista dogodilo. Na kojoj god poziciji igrao u prvenstvu, Messi ne može ništa i njegova igra praktički nema nikakvog učinka", piše L'Equipe.