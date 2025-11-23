Al-Nassr je vodeća momčad saudijskog prvenstva sa 27 bodova, a Ronaldo je ove sezone zabio 10 golova u 11 utakmica. Dodao je i dvije asistencije
GOLAZOO
VIDEO Što za njega više reći? Pogledajte nerealne škarice čudesnog Cristiana Ronalda!
Čitanje članka: < 1 min
Al-Nassr je razbio Al-Khaleej 4-1 u devetom kolu saudijskog prvenstva, ali o jednom potezu na utakmici najviše će se pričati. Protagonist je, dakako, Cristiano Ronaldo.
Neuništivi Portugalac dočekao je ubačaj suigrača Boushala s desne strane, vinuo se u zrak i zabio golčinu škaricama! Neodoljivo je podsjetio na svoje najbolje dane i na golčinu kakvu je zabio Juventusu u dresu Reala u četvrtfinalu Lige prvaka 2018.
Ronaldovu majstoriju pogledajte OVDJE
Al-Nassr je vodeća momčad saudijskog prvenstva sa 27 bodova, a Ronaldo je ove sezone zabio 10 golova u 11 utakmica. Dodao je i dvije asistencije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku