VIDEO Što za njega više reći? Pogledajte nerealne škarice čudesnog Cristiana Ronalda!

Piše Petar Božičević,
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Al-Nassr je vodeća momčad saudijskog prvenstva sa 27 bodova, a Ronaldo je ove sezone zabio 10 golova u 11 utakmica. Dodao je i dvije asistencije

Al-Nassr je razbio Al-Khaleej 4-1 u devetom kolu saudijskog prvenstva, ali o jednom potezu na utakmici najviše će se pričati. Protagonist je, dakako, Cristiano Ronaldo

Neuništivi Portugalac dočekao je ubačaj suigrača Boushala s desne strane, vinuo se u zrak i zabio golčinu škaricama! Neodoljivo je podsjetio na svoje najbolje dane i na golčinu kakvu je zabio Juventusu u dresu Reala u četvrtfinalu Lige prvaka 2018. 

Ronaldovu majstoriju pogledajte OVDJE

