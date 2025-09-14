Obavijesti

NEPROMIŠLJEN POTEZ

VIDEO Stojković kopačkom u rame igrača Gorice za crveni. Dinamovac se slomio na terenu

Piše Josip Tolić,
VIDEO Stojković kopačkom u rame igrača Gorice za crveni. Dinamovac se slomio na terenu
Foto: MAXSport/screenshot

Stojković asistent, ali i tragičar Dinama! Nakon sjajne asistencije za gol, neoprezan start donosi mu crveni karton i isključenje iz derbija s Hajdukom

Luka Stojković u 57. minuti asistirao je Sandru Kulenoviću za prvi gol Dinama protiv Gorice iz kornera, bila je to lijepa kombinacija domaćeg dvojca i peti gol zlatne zamjene Marija Kovačevića, ali je ubrzo asistent ostavio momčad na cjedilu.

U 62. minuti Stojković je, u namjeri da igra loptom, neoprezno i ružno startao na rame Ikera Poze koji je glavom prvi došao do lopte. Sudac Patrik Pavlešić dao mu je žuti karton, ali se javio Ivan Bebek iz VAR sobe i poručio glavnom sucu da to pregleda na monitoru.

Nakon pregleda bilo je jasno da je Stojković vrlo nesmotreno ušao u protivničkog igrača, strijelca prvog gola Gorice, i zasluženo zaradio crveni karton koji ga izbacuje i iz konkurencije za derbi protiv Hajduka iduću subotu. Luka je u suzama trčeći pojurio prema svlačionici.

