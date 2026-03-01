VIDEO Stojković zabio gol pa se ispričao navijačima! Evo zašto

Dinamo je dočekao Goricu u 24. kolu HNL-a i već u 17. minuti poveo 2-0. Prvi gol zabio je Dion Drena Beljo u sedmoj minuti, a deset minuta kasnije sjajno je zabio Luka Stojković.

Dinamov ofenzivac primio je loptu na 20-ak metara od gola Gorice, "lažnjakom" izbacio igrača Gorice pa lijevom nogom neobranjivo pogodio za 2-0. Gol je proslavio tako što je raširenim rukama tražio ispriku od Dinamovih navijača zbog crvenog kartona kojeg je dobio u Genku. Golove Stojkovića i Belje pogledajte OVDJE

Zanimljivo, Stojković je od tri crvena kartona ove sezone dva dobio protiv Gorice. U oba slučaja propustio je derbi protiv Hajduka koji je uslijedio.