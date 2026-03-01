Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROTIV GORICE

VIDEO Stojković zabio gol pa se ispričao navijačima! Evo zašto

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Stojković zabio gol pa se ispričao navijačima! Evo zašto
Foto: Screenshot/MaxSport

Zanimljivo, Stojković je od tri crvena kartona ove sezone dva dobio protiv Gorice. U oba slučaja propustio je derbi protiv Hajduka koji je uslijedio

Admiral

Dinamo je dočekao Goricu u 24. kolu HNL-a i već u 17. minuti poveo 2-0. Prvi gol zabio je Dion Drena Beljo u sedmoj minuti, a deset minuta kasnije sjajno je zabio Luka Stojković

Dinamov ofenzivac primio je loptu na 20-ak metara od gola Gorice, "lažnjakom" izbacio igrača Gorice pa lijevom nogom neobranjivo pogodio za 2-0. Gol je proslavio tako što je raširenim rukama tražio ispriku od Dinamovih navijača zbog crvenog kartona kojeg je dobio u Genku. Golove Stojkovića i Belje pogledajte OVDJE

Zanimljivo, Stojković je od tri crvena kartona ove sezone dva dobio protiv Gorice. U oba slučaja propustio je derbi protiv Hajduka koji je uslijedio. 

 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenutačno je u Dubaiju, a na Instagramu je objavila kakvo je stanje u gradu
FOTO Livaja je opet promijenio imidž! Prisjetimo se svih frizura
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Livaja je opet promijenio imidž! Prisjetimo se svih frizura

Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom u kojoj se predstavio u novom izdanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026