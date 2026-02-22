Radeljić je poludio na Sigura jer je smatrao da ovaj simulira i traži penal. Dok je urlao, Livaja mu se prikrao iza leđa, izbjegao zaleđe i zabio za 1-0 i pobjedu "bilih"
VIDEO Je li ovo moguće? Evo što radi stoper Rijeke dok mu se Livaja izvlači iza leđa i daje gol
Hajduk je pobijedio Rijeku 1-0 na Poljudu u Jadranskom derbiju. Čovjek odluke bio je Marko Livaja u 79. minuti kada se glavom naklonio i pospremio u mrežu ubačaj Darija Marešića. Tomu je predhodio duel Nike Sigura i Stjepana Radeljića te posebno "bode u oči" reakcija stopera Rijeke.
Naime, dok Radeljić urla na Sigura koji leži na podu, iza leđa mu se prikrao Marko Livaja. Nije bilo zaleđa, Radeljić nije zatvorio Livaju i Hajduk je zabio gol. Stopera Rijeke uzele su emocije jer je smatrao kako Sigur želi iznuditi penal pa je poludio, ali dok je urlao na njega, Livaja se namještavao i iz toga zabio gol. Marešić je ubacio, a Livaja se neometan naklonio i zatresao mrežu.
Gol pogledajte OVDJE.
Sigur je nakon gola Hajduka i sukoba s Radeljićem zaradio crveni karton. Susret je bio jako čvrst, a osim Sigura crveni je dobio i Dejan Petrovič. Victor Sanchez poludio je na tu odluku pa je i on isključen, a Hajduk je iskoristio igrača više u terenu.
