Drama u Monzi; Leclerc je završio u ogradi nakon žestokog duela s Piastrijem, utrka prekinuta, a Ferrarijevi navijači u suzama
VIDEO Strašan sudar Leclerca u Monzi: Završio u ogradi uz stazu
Vozač Ferrarija Charles Leclerc doživio je strašan sudar na samom početku utrke u Monzi na Velikoj nagradi Italije. Leclerc je izletio sa staze već u 3. krugu te završio u zaštitnoj ogradi uz stazu.
Monegažanin se našao u borbi s Oscarom Piastrijem u McLarenu, a Leclerc je izgubio kontrolu nad bolidom pri izlazu iz Parabolice. Zbog incidenta utrka je prekinuta. Ranije je bio i u borbi s momčadskim kolegom Lewisom Hamiltonom kojeg je nakon kontakta kratko izletio sa staze, a Hamilton je preko radija rekao: 'Charles me gurnuo sa staze'.
Leclerc je uspješno izašao iz bolida te napustio stazu bez ozljeda.
Huge impact for Charles 🎥— Formula 1 (@F1) September 6, 2026
A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI
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