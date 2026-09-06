Obavijesti

Sport

Komentari 0
PEH ZA FERRARI

VIDEO Strašan sudar Leclerca u Monzi: Završio u ogradi uz stazu

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Strašan sudar Leclerca u Monzi: Završio u ogradi uz stazu
Foto: Guglielmo Mangiapane
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Drama u Monzi; Leclerc je završio u ogradi nakon žestokog duela s Piastrijem, utrka prekinuta, a Ferrarijevi navijači u suzama

Admiral

Vozač Ferrarija Charles Leclerc doživio je strašan sudar na samom početku utrke u Monzi na Velikoj nagradi Italije. Leclerc je izletio sa staze već u 3. krugu te završio u zaštitnoj ogradi uz stazu. 

Monegažanin se našao u borbi s Oscarom Piastrijem u McLarenu, a Leclerc je izgubio kontrolu nad bolidom pri izlazu iz Parabolice. Zbog incidenta utrka je prekinuta. Ranije je bio i u borbi s momčadskim kolegom Lewisom Hamiltonom kojeg je nakon kontakta kratko izletio sa staze, a Hamilton je preko radija rekao: 'Charles me gurnuo sa staze'. 

Leclerc je uspješno izašao iz bolida te napustio stazu bez ozljeda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Bliži se kraj roka u HNL-u: Hajduk u zadnji čas dovodi novo krilo iz Atletico Madrida?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Bliži se kraj roka u HNL-u: Hajduk u zadnji čas dovodi novo krilo iz Atletico Madrida?

Još su samo dva dana ostala do kraja ljetnog prijelaznog roka u HNL-u, zadnji dan je ponedjeljak 7.rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026