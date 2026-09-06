VIDEO Strašan sudar Leclerca u Monzi: Završio u ogradi uz stazu

Vozač Ferrarija Charles Leclerc doživio je strašan sudar na samom početku utrke u Monzi na Velikoj nagradi Italije. Leclerc je izletio sa staze već u 3. krugu te završio u zaštitnoj ogradi uz stazu.

Monegažanin se našao u borbi s Oscarom Piastrijem u McLarenu, a Leclerc je izgubio kontrolu nad bolidom pri izlazu iz Parabolice. Zbog incidenta utrka je prekinuta. Ranije je bio i u borbi s momčadskim kolegom Lewisom Hamiltonom kojeg je nakon kontakta kratko izletio sa staze, a Hamilton je preko radija rekao: 'Charles me gurnuo sa staze'.

Leclerc je uspješno izašao iz bolida te napustio stazu bez ozljeda.