VIDEO Stravičan pad biciklistice!

Piše Issa Kralj,
VIDEO Stravičan pad biciklistice!
Šok na utrci Milano-Sanremo! Debora Silvestri preletjela preko zida, završila na asfaltu! Sve je stalo, ali Debora je svjesna i stabilno je

Dramatičan trenutak na ženskoj biciklističkoj utrci Milano-Sanremo! Biciklistica Debora Silvestri doživjela je stravičnu nesreću kada se sudarila s ostalim biciklisticama. Talijanka je preletjela preko kamenog zida na otprilike dvadeset kilometara do cilja i sletjela na asfalt ispod zida gdje se nalazila barijera. 

Snimka koju je objavio Eurosport Italia prikazuje trenutak u kojem Debora Silvestri, u ružičastom dresu, gubi kontrolu i doslovno biva katapultirana preko niskog kamenog zida uz cestu, nakon čega nestaje u provaliji. Talijanka je ostala nepomično ležati na asfaltu nakon pada i zabrinula sve prisutne. Na mjesto nesreće brzo je došla liječnička pomoć, a biciklistica je prevezena u bolnicu. 

- Svjesna je i na putu je u bolnicu na liječenje- objavili su putem društvenih mreža i potvrdili da je stabilno. 

Utrku je na kraju osvojila Belgijka Lotte Kopecky, koja se nakon cilja osvrnula i na dramatične trenutke na stazi te uputila riječi podrške svim stradalim biciklisticama.

Komentari 3
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača
VIDEO: 'PETARDA' NA MAKSIMIRU

Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača

LOKOMOTIVA - DINAMO 0-5 Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu u 27. kolu HNL-a, a opet se istaknuo Dion Drena Beljo koji je zabio hat-trick. Osim Belje, dva gola je zabio Stojković. Bennaceru je poništen gol
Vukovar - Hajduk 0-6: Splićani 'razmontirali' zadnju momčad lige. Livaja zabio panenku
POGLEDAJTE GOLOVE

Vukovar - Hajduk 0-6: Splićani 'razmontirali' zadnju momčad lige. Livaja zabio panenku

VUKOVAR - HAJDUK 0-6 Splićani su uvjerljivo slavili protiv fenjeraša u Osijeku. Zadnji puta su šest golova u HNL-u zabili prije šest godina, 22. veljače 2020., kada su slavili protiv Gorice na Poljudu

