VIDEO Stravičan pad biciklistice!

Dramatičan trenutak na ženskoj biciklističkoj utrci Milano-Sanremo! Biciklistica Debora Silvestri doživjela je stravičnu nesreću kada se sudarila s ostalim biciklisticama. Talijanka je preletjela preko kamenog zida na otprilike dvadeset kilometara do cilja i sletjela na asfalt ispod zida gdje se nalazila barijera.

Snimka koju je objavio Eurosport Italia prikazuje trenutak u kojem Debora Silvestri, u ružičastom dresu, gubi kontrolu i doslovno biva katapultirana preko niskog kamenog zida uz cestu, nakon čega nestaje u provaliji. Talijanka je ostala nepomično ležati na asfaltu nakon pada i zabrinula sve prisutne. Na mjesto nesreće brzo je došla liječnička pomoć, a biciklistica je prevezena u bolnicu.

- Svjesna je i na putu je u bolnicu na liječenje- objavili su putem društvenih mreža i potvrdili da je stabilno.

Utrku je na kraju osvojila Belgijka Lotte Kopecky, koja se nakon cilja osvrnula i na dramatične trenutke na stazi te uputila riječi podrške svim stradalim biciklisticama.