VIDEO Stravičan pad najbolje bh. skijašice. Naglavačke letjela po stazi: 'Moglo je biti gore'

Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija doživjela je težak pad na trening u Soldeuu, gdje će se nastaviti sezona Svjetskog kupa nakon Olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Skijašice su se okupile u Andori, a u petak je na rasporedu spustaška utrka prije dva superveleslaloma.

Upravo se na treningu spusta dogodio težak pad u kojem je stradala Muzaferija, koja je pri velikoj brzini nakon manjeg doskoka udarila u vrata, a zatim naglavačke padala niz strminu, sve dok je nije zaustavila zaštitna ograda. Ipak, izgleda kako je izbjegla teže ozljede...

- Pad je bio dosta ozbiljan i mogu reći da sam prošla puno bolje nego što je moglo biti. Velika je sreća što se zračni prsluk napuhao na vrijeme i zaštitio me pri udarima od stazu i zaštitnu ogradu - izjavila je Muzaferija, koja nije otpisala mogućnost utrkivanja u superveleslalomu.

- Napravila sam određene pretrage i još uvijek čekam mišljenje stručnjaka za neke nalaze. Trenutno je jasno da ću propustiti trening i spust utrku u petak. Jako su male šanse da ću moći startati i Super-G utrke za vikend, ali nadam se dokle god postoje - zaključila je Muzaferija.