VIDEO Stravičan sudar na Moto3 utrci! Vozač pregazio drugoga

Španjolski vozač Maximo Quiles slavio je u Velikoj nagradi Mađarske održanoj u klasi Moto3. Međutim, njegovu pobjedu na Balaton Parku zasjenio je grozan sudar u kojem je sudjelovalo nekoliko vozača. Zbog teške nesreće, koja se dogodila u zadnjem krugu, utrka nije bila završena, a pobjedničko postolje upotpunili su David Almansa i Alvaro Carpe.

U nesreći je nastradao vozač David Munoz, koji je izgubio kontrolu nad motociklom na ravnom dijelu staze. Pao je s motora, iako nije imao kontakt s drugim motorima, a na njegov motocikl naletio je Brian Uriarte. S druge strane, Valentin Perrone prešao je preko samog Munoza. Nesreću možete pogledati OVDJE.

Utrka je odmah bila prekinuta, a Perrone je prošao bez ozljeda. Međutim, Munoza su helikopterom prevezli u bolnicu u Budimpešti, gdje će biti podvrgnut daljnim pretragama. Navodno je zadobio prijelom noge, ali čeka se službena liječnička potvrda.