VIDEO Suarez opet zgrozio sve na terenu. Pogledajte sramotan potez Urugvajca nakon finala

Piše Jakov Drobnjak,
Inter Miami izgubio je od Seattle Soundersa 3-0 u finalu Kupa. Nakon utakmice došlo je do incidenta u kojem je Luis Suarez pljunuo u lice pomoćnog trenera pobjedničke momčadi

Luis Suarez (38) ponovo je u centru pažnje zbog svog ponašanja. Naime, Inter Miami je u finalu Leagues Cupa izgubio od Seattle Soundersa 3-0, a utakmicu je obilježio incident koji se dogodio nakon utakmice. Nakon sučevog zvižduka, krenula su naguravanja igrača, a Suarez je gužvi prišao jednom od pomoćnih trenera Seattlea i pljunuo ga u lice.

Soundersi su u 26. minuti finala poveli 1-0 preko De Rosaria te se s tim rezultatom išlo na odmor. Inter nikako nije uspio izjednačiti te su Soundersi u 82. preko Roldana došli do 2-0, da bi Rothrock u 89. minuti stavio točku na i u finalu. Nakon toga su krenuli sukobi igrača na terenu, a Suarezovo ponašanje zgrozilo je nogometni svijet.

Podsjetimo, Urugvajac je tijekom cijele karijere bio tema zbog svojih incidenata. U dva navrata je ugrizao svoje protivnike za vrijeme utakmice (Branislav Ivanović i Giorgio Chiellini), a imao je i rasističke ispade prema tadašnjem igraču Manchester Uniteda Patriceu Evri. Za pljuvanje u finalu američkog Kupa još se čeka odluka disciplinskih tijela, a nagađa se da bi kazna mogla biti poprilično velika.

