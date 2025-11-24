VIDEO Suci su pogurali Real do boda?! 'To je jasna opasna igra'

Real Madrid uspio je izbjeći poraz na gostovanju kod Elchea, ali remi 2-2 ostavio je iza sebe repove i sudačke kontroverze koje tresu španjolsku nogometnu javnost. Iako je Jude Bellingham u 87. minuti zabio gol za izjednačenje i spasio bod vodećoj momčadi La Lige, mnogi smatraju da taj gol nije smio vrijediti.

Glavna tema rasprava je sudar Viniciusa i golmana Elchea Iñakija Peñe koji je prethodio izjednačujućem golu. Dok je sudac Francisco José Hernández Maeso pustio igru, a VAR soba ostala nijema, stručnjaci imaju drugačije viđenje situacije.

Analitičar: To je bila opasna igra

Sudački analitičar Radio Marce Alfonso Pérez Burrull nije štedio riječi komentirajući sporni trenutak. Prema njegovom mišljenju, radilo se o prekršaju zbog kojega je trebalo poništiti gol.

- Viniciusa je udario u lice golmana Elchea, zbog čega je on čak i krvario. Ta akcija savršeno se može okarakterizirati kao opasna igra, ali sudac je to shvatio kao slučajan sudar. To je vrlo interpretabilna odluka - izjavio je Pérez Burrull analizirajući situaciju koja je "kraljevima" donijela bod.

Burrull, bivši sudac s bogatim iskustvom u Primeri, naglasio je da činjenica što je Real Madrid na kraju zabio gol čini pogrešku još težom za domaćina jer je Peña ostao ležati na travnjaku držeći se za lice dok je akcija tekla dalje.

Bijes u redovima Elchea

Trener domaćih Eder Sarabia nije skrivao nezadovoljstvo nakon utakmice. Elche je vodio 2-1 i bio na pragu velike pobjede, no sudačke odluke, prema njegovom mišljenju, direktno su utjecale na konačni ishod. Domaćini su se žalili i zbog potencijalne ruke Bellinghama pri asistenciji za prvi gol Reala koji je zabio Dean Huijsen.

- Ne, nisam sretan, nimalo. Već sam rekao igračima da sam razočaran, a kad sam vidio snimke ključnih odluka, još sam više. Vinicius nije dirao loptu, ona je pogodila Peñu u lice. Vinicius ga udara u lice, zato mu lice i izgleda tako. To je čisti faul - rekao je ljutiti Sarabia nakon susreta.

Zanimljivo je da je sam Iñaki Peña, golman na posudbi iz Barcelone, neposredno nakon utakmice pokušao smiriti tenzije, izjavivši da je to bio "samo udarac" i "prirodan dio igre", no kasnije je priznao da je situacija izgledala drugačije na snimci.

- Za mene je to faul jer on ide na loptu i ne dopušta mi da igram, ali ako sudac ode na VAR i kaže da nije... Ne možemo ništa učiniti - dodao je Peña.

Ovaj remi nastavlja niz lošijih rezultata za momčad koju vodi Xabi Alonso. Nakon poraza od Liverpoola i remija protiv Rayo Vallecana, ovo je treća utakmica zaredom bez pobjede za aktualnog prvaka. Iako su zadržali vrh ljestvice, prednost nad Barcelonom istopila se na samo jedan bod.