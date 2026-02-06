VIDEO Neviđeni skandal! Lokosi dobili penal, Carević poludio: 'Nećemo ni izaći na drugi dio'

Lokomotiva i Gorica otvorili su 21. kolo HNL-a na Maksimiru. Nakon prvih 45 minuta domaćin ima 2-0, a golove su zabili Marko Pajač iz penala, te Blaž Bošković. Upravo je dosuđeni penal glavna tema na utakmici. Mario Carević potpuno je poludio na odluku Zdenka Lovrića te je uletio u teren i vikao kako momčad neće izaći u drugom dijelu, a pred kraj poluvremena je dobio i crveni zbog prigovora.

Lokomotiva je imala slobodan udarac u opasnoj poziciji te je živi zid Gorice bio unutar kaznenog prostora. Pajač je pucao iz slobodnjaka, lopta je pogodila živi zid, a sudac Lovrić pokazao je na bijelu točku. Prema njegovom viđenju, lopta je pogodila u ruku igrača Gorice u zidu te nije puno dvojio. Pokazao je da će VAR pregledati snimku te su iz sobe potvrdili odluku tako da Lovrić nije ni išao gledati snimku.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Klupa i igrači Gorice poludjeli su, a najglasniji je bio trener Mario Carević. Za svoje prigovore dobio je i crveni karton pred kraj prvog dijela. Pajač je zabio penal, a u 22. minuti je Bošković povećao vodstvo domaćih. U drugom dijelu je Lokomotiva zabila i za 3-0 preko Stojakovića.