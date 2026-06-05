VIDEO Sudac pao kao pokošen nakon sudara s nogometašem

Prijateljska utakmica između Francuske i Obale Bjelokosti, odigrana kao jedna od posljednjih provjera "Les Bleusa" uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, ostat će upamćena ne samo po šokantnom porazu domaćina, već i po bizarnoj situaciji s kraja prvog poluvremena. Glavni sudac dvoboja, Austrijanac Sebastian Gishamer, završio je na travnjaku stadiona La Beaujoire u Nantesu nakon snažnog sudara s gostujućim kapetanom Franckom Kessiejem, što je dovelo do višeminutnog prekida.

Igrala se sudačka nadoknada prvog dijela, u trenucima dok je Francuska kontrolirala igru i vodila 1-0. Veznjak Obale Bjelokosti, Franck Kessié, pokušavao se kretanjem osloboditi svojih čuvara i ponuditi kao opcija u napadu svoje momčadi. U tom trku, ne gledajući ispred sebe, naletio je izravno na suca Gishamera.

Kontakt je bio toliko snažan da je austrijski djelitelj pravde odmah pao na tlo, uhvativši se za vrat uz bolnu grimasu. Igrači obje momčadi odmah su signalizirali da je potreban prekid, shvativši da se ne radi o bezazlenoj situaciji. Sudar je bio posve slučajan, no Kessiéjeva fizička konstitucija učinila ga je iznimno neugodnim za suca koji se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme. Situaciju možete pogledati klikom OVDJE.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Utakmica je odmah zaustavljena, a liječnička ekipa brzo je utrčala na teren. Dok su mu pružali pomoć, u nesvakidašnjoj ulozi našao se i kapetan Francuske, Kylian Mbappé. Jedan od najboljih svjetskih nogometaša prišao je sucu i nekoliko minuta mu pridržavao vrećicu s ledom na vratu, pokazavši zavidnu razinu fair-playa i brige.

Ozbiljnost situacije potvrdio je i dolazak nosila, što je sugeriralo da Gishamer možda neće moći nastaviti utakmicu. Ipak, nakon nekoliko minuta ukazivanja pomoći, Austrijanac se uspio pridići na noge i, na olakšanje svih prisutnih, dati znak da može odsuditi preostale sekunde prvog poluvremena.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Neobičan prekid dogodio se neposredno nakon što je Francuska okrunila svoju dominaciju u prvom dijelu. Domaćini su kontrolirali posjed lopte i stvarali prilike, a otpor gostiju slomljen je u 45. minuti. Mladi Rayan Cherki sjajnim je individualnim prodorom nanizao nekoliko braniča Obale Bjelokosti i preciznim udarcem matirao golmana Yahiju Fofanu za vodstvo 1-0. Činilo se tada da će momčad Didiera Deschampsa rutinski privesti utakmicu kraju, no drugo poluvrijeme donijelo je potpuni preokret.

U nastavku susreta na teren je izašla neka druga Obala Bjelokosti. Gosti su zaigrali hrabrije i odlučnije, a izmjene koje je napravio njihov izbornik urodile su plodom. Već u 53. minuti, samo osam minuta nakon povratka s odmora, Nicolas Pépé sjajnom je loptom pronašao Guélu Douéa, koji mirno zabija pokraj nemoćnog Mikea Maignana za izjednačenje.

Taj gol dao je krila "Slonovima", koji su postajali sve opasniji. Kazna za njihove promašaje stigla je u 84. minuti. Guéla Doué, strijelac prvog gola, ovaj se put našao u ulozi asistenta, a loptu je u mrežu pospremio Amad Diallo, napadač Manchester Uniteda, za potpuni preokret i prvu pobjedu Obale Bjelokosti nad Francuskom u povijesti. Bio je to hladan tuš za favorite i veliko slavlje za afričku momčad.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS