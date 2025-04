VIDEO Sudac se slomio uoči El Clasica: 'Sin se plačući vraća iz škole. Viču mu da sam ja lopov'

Barcelona i Real Madrid međusobno optužuju jedni druge kako imaju naklonost sudaca. I to traje već godinama. Španjolski suci su pod ogromnim pritiskom, svaka njihova odluka, bila na štetu ili korist ova dva kluba, gleda se pod povećalom. Ako ne galame jedni, onda jesu drugi. Nikako na zelenu granu.

A posebno se situacija uzburkala ususret finala španjolskog kupa koje Barcelona i Real u subotu igraju u Sevilli. Glavni sudac bit će Ricardo de Burgos Bengoetxea, a kako već danima na televiziji kraljevskog kluba traje kampanja mržnje protiv njega u kojoj Real tvrdi da on favorizira Barcu te sipaju drvlje i kamenje po njemu, nadajući se da će sudačka komisija imenovati drugog suca, Bengoetxea je odlučio sazvati press konferenciju na kojoj je otkrio kroz što prolazi. Situacija koju do sada nismo vidjeli u španjolskom nogometu, ali eto, tamo je svašta moguće.

- To me ne zanima previše. Obično samo iznose kritike, ali nije u redu ono kroz što prolaze moje kolege, ne samo u profesionalnom nogometu, nego i u amaterskom - rekao je on pa se rasplakao:

- Teško je kada vam sin dođe iz škole plačući jer su mu druga djeca govorila da je njegov otac lopov. Jednom kada više ne budem sudac, želim da moj sin bude ponosan na ono što je njegov otac bio i ono što suđenje zapravo jest – dodao je Bengoetxea pa najavio finale Kupa će ga čekati pakleno težak posao. Utakmica počinje u subotu u 22 sata.

- Ovo je praznik nogometa. Nadam se da ćemo svi uživati sutra. Kontroverzi će uvijek biti, a ono što na nama jeste da se fokusiramo na naš posao.

A nakon što se on oglasio, Real Madrid je službeno reagirao i zatražio od sudačke komisije da imenuje novog suca. Otkrio je to španjolski sudac Jose Luis Sanchez. I nije to sve, traže i novog suca u VAR sobi, smatraju očito i da je Gonzalez Fuentes simpatizer Barcelone. Kao i obično, kako oni smatraju, svi su protiv njih.

Realova kampanja protiv Bengoetxea traje još od prošle godine kada je isključio Viniciusa na utakmici protiv Valencije. Domaći navijači vrijeđali su ga na Mestalli, on im je uzvratio pa je na koncu morao u svlačionicu.