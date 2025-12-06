Obavijesti

Sport

Komentari 11
POGLEDAJTE SITUACIJU

VIDEO Kolarić sudi penal nakon pada Mikića, a onda ga poništio

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kolarić sudi penal nakon pada Mikića, a onda ga poništio
Foto: Screenshoot/ MaxSport

Situacija u 55. minuti izazvala je puno reakcija, Noa Mikić pao je u šesnaestercu

Utakmica 16. kola između Dinama i Hajduka na Maksimiru, a nakon prvih 45 minuta igre rezultat je 0-0. Dinamo je prvi na tablici, a Hajduk drugi s jednim bodom zaostatka. 

Već na početku drugog poluvremena u 55. minuti susreta mladi Noa Mikić pobjegao je Anti Rebiću i pao na rubu šesnaesterca. Sudac Kolarić je najprije svirao penal, ali nakon VAR intervecije poništio je odluku. Cijelu situaciju možete pogledaati ovdje

Zvonimir Deranja dobio je crveni karton na klupi Hajduka. 

Rezultat ostaje 0-0. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana

Zlatko Dalić, najtrofejniji hrvatski izbornik, u Novalji uživa kao običan susjed. Njegova vila oaza s pogledom na more simbol je povezanosti s otokom. Mještani ga obožavaju
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a
FOTOGALERIJA

Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a

Uoči derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru prisjetili smo se dekora koji su na tribinama priredile njihove navijačke skupine prije velikih utakmica. Koja vam se najviše svidjela?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025