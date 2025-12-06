VIDEO Kolarić sudi penal nakon pada Mikića, a onda ga poništio

Utakmica 16. kola između Dinama i Hajduka na Maksimiru, a nakon prvih 45 minuta igre rezultat je 0-0. Dinamo je prvi na tablici, a Hajduk drugi s jednim bodom zaostatka.

Već na početku drugog poluvremena u 55. minuti susreta mladi Noa Mikić pobjegao je Anti Rebiću i pao na rubu šesnaesterca. Sudac Kolarić je najprije svirao penal, ali nakon VAR intervecije poništio je odluku. Cijelu situaciju možete pogledaati ovdje.

Zvonimir Deranja dobio je crveni karton na klupi Hajduka.

Rezultat ostaje 0-0.