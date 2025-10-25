Obavijesti

POBIJEDIO I NEWCASTLE

VIDEO Sunderland u 93. zabio za trobod na Stamford Bridgeu i skok na 2. mjesto Premier lige!

Piše Petar Božičević, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: David Klein/REUTERS

Sunderland je sa 17 bodova drugoplasirana momčad engleskog prvenstva, dok je Chelsea na osmom mjestu s 14 bodova

Nogometaši Sunderlanda kreirali su iznenađenje u devetom kolu engleske Premier lige, golom u 93. minuti pobijedili su na Stamford Bridgeu Chelsea s 2-1.

Uvodna su dva pogotka postignuta na startu utakmice. Garnacho je nakon lijepe asistencije Fernandeza doveo Chelsea u vodstvo, ali je u 22. minuti Isidor izjednačio na 1-1.

Sve do kraja susreta Chelsea je napadao, dok se Sunderland vrlo organizirano branio te je svoj bljesak dočekao u 93. minuti. Talbi je tada precizno pogodio za 2-1 i privremeni dolazak svoje momčadi na drugo mjesto ljestvice.

Premier League - Chelsea v Sunderland
Foto: David Klein/REUTERS

Newcastle je na svom stadionu pobijedio Fulham 2-1. U 18. minuti Murphy je realizirao kontranapad i pogodio za 1-0 domaćina. Izjednačenje je uslijedilo u 56. kada je Lukić pogodio za 1-1 i Fulham je jedan bod u džepu čuvao sve do finiša susreta.

U 90. minuti Newcastle je ipak stigao do sva tri boda. Udarac Osule je kratko odbio suparnički vratar, a prvi je do odbijene lopte stigao Bruno Guimaraes i pogodio za veliko domaće slavlje.

