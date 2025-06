VIDEO Svi su gledali u nju! Ova mama očarala je sve na NBA Draftu, zasjenila je i zvijezde

U noći sa srijede na četvrtak održan je NBA draft gdje su momčadi izabrale nova mlada pojačanja. Prvi pick je očekivano bio Cooper Flagg, kojeg je izabrao Dallas, ali šou je ukrala majka drugog picka Dylana Harpera kojeg su uzeli San Antonio Spursi.

Društvene mreže su poludjele za Mariom Pizzaro, majkom nove zvijezde Spursa, koja je sina na ceremoniji drafta pratila u crnoj haljini s bujnim dekolteom. Ona je inače s Filipina, a u SAD je došla sa sedam godina. Oduvijek je centralna figura u sinovoj karijeri i stalno ga bodri, a opisala ga je kao "švicarski nož" jer može jako puno toga ponuditi na terenu. Ovo su samo neki od komentara ispod raznih videa:

"Uskoro će dobiti milijun pratitelja na Instagramu"

"Dlyanova majka je top"

"Mama će uskoro postati super poznata"

"Uz dužno poštovanje, ali Harperova mama je bomba"

"Prekrasna je"

"Uz Flagga, najveća zvijezda drafta je Dylanova mama"

"Najveća pobjeda drafta: Harperova mama"

Mnoge je začudilo što je baš ona išla na intervju sa sinom jer je Dylanov otac peterostruki NBA prvak Ron Harper. On je s Bullsima tri puta bio prvak lige (1996.-1998), a još dva prstena je dodao kao član Los Angeles Lakersa (2000. i 2001.). Ipak, Maria je uvijek bila centralna figura u životu mladog Dylana te ga je ona više gurala prema NBA-u.

- Nisam baš ljubiteljica djevojaka ili kućnih zabava. Ustanemo, idemo u školu, imamo svoje aktivnosti, bilo da je to košarka ili ples, napišemo zadaću i to je otprilike to. To je atmosfera koju postavljam u kućanstvu - rekla je Maria koja je dugogodišnja košarkaška trenerica.

- Bila je moja prva trenerica i do srednje škole, moja pomoćna trenerica. Ona radi sve za mene. Uvijek je tu za mene, bez obzira na sve, teška vremena, dobra vremena, bila je tu za mene u dobru i zlu - rekao je Dylan u jednom intervjuu.