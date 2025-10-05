VIDEO Svjetski prvak Moto GP-a doživio strašnu nesreću u prvom krugu na VN Indonezije!

Španjolski motociklist 20-godišnji Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) slavio je u nedjelju u klasi MotoGP na VN Indonezije, i to mu je prva pobjeda u kraljevskoj klasi.

Njegov sunarodnjak Marc Marquez (Ducati), koji je prije tjedan dana u Japanu po sedmi puta postao svjetski prvak, sudario se subotnjim pobjednikom sprint utrke Talijanom Marcom Bezzecchijem (Aprillia). Marquez je pri padu ozlijedio ključnu kost desnog ramena. Pad možete pogledati OVDJE.

I preostala dva mjesta na postolju zauzeli su Španjolci. Pedro Acosta (KTM) je završio na drugom mjestu, a Alex Marquez (Ducati-Gresini) je bio treći na stazi Mandalika.

- Ne mogu vjerovati, jako sam sretan. Veliko hvala svim ljudima u momčadi Ducati Gresini. Ovo je velika stvar za mene koji sam novak u najjačoj klasi. No, nema vremena za opuštanje, moram nastaviti ovako - izjavio je Aldeguer. On je prvi novak koji je pobijedio u utrci MotoGP klase nakon 2021., kada je to ostvario Jorge Martin.

Aldegueru ovo nije prvo postolje ove sezone, bio je treći na VN Francuske i drugi na VN Austrije.