Obavijesti

Sport

Komentari 0
OZLIJEDIO RAME

VIDEO Svjetski prvak Moto GP-a doživio strašnu nesreću u prvom krugu na VN Indonezije!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Svjetski prvak Moto GP-a doživio strašnu nesreću u prvom krugu na VN Indonezije!
Foto: Willy Kurniawan

Prošlog vikenda u Japanu, Marc Marquez osvojio je titulu svjetskog prvaka, a na utrci u Indoneziji nastup je završio u prvom krugu nakon pada s motora. Slavio je Fermin Aldeguer

Španjolski motociklist 20-godišnji Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) slavio je u nedjelju u klasi MotoGP na VN Indonezije, i to mu je prva pobjeda u kraljevskoj klasi.  

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Miguel Oliveira, Moto GP 00:56
Miguel Oliveira, Moto GP | Video: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Njegov sunarodnjak Marc Marquez (Ducati), koji je prije tjedan dana u Japanu po sedmi puta postao svjetski prvak, sudario se subotnjim pobjednikom sprint utrke Talijanom Marcom Bezzecchijem (Aprillia). Marquez je pri padu ozlijedio ključnu kost desnog ramena. Pad možete pogledati OVDJE

I preostala dva mjesta na postolju zauzeli su Španjolci. Pedro Acosta (KTM) je završio na drugom mjestu, a Alex Marquez (Ducati-Gresini) je bio treći na stazi Mandalika. 

- Ne mogu vjerovati, jako sam sretan. Veliko hvala svim ljudima u momčadi Ducati Gresini. Ovo je velika stvar za mene koji sam novak u najjačoj klasi. No, nema vremena za opuštanje, moram nastaviti ovako - izjavio je Aldeguer. On je prvi novak koji je pobijedio u utrci MotoGP klase nakon 2021., kada je to ostvario Jorge Martin.

Aldegueru ovo nije prvo postolje ove sezone, bio je treći na VN Francuske i drugi na VN Austrije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice
POGLEDAJTE GALERIJU

Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš
VATRENA CRO-LINDA

FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora doputovala je u Pariz uoči Olimpijskih igara i fotkala se s Emmanuelom Macronom. Prisjetili smo se njenih navijačkih izdanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025