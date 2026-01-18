Obavijesti

KROZ NOGE ONANI

VIDEO Tako to radi doktor Bruno Petković! Pogledajte novi gol

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Ovo je Hrvatu šesti gol ove sezone u 14. utakmici, a ima i jednu asistenciju. Trabzon je do izjednačenja stigao u 44. minuti, a zabio je Augusto

Kocaelispor je dočekao Trabzonspor u 18. kolu turskog prvenstva, a domaćin je poveo u 18. minuti golom Brune Petkovića

Bivši napadač Dinama lijepo je ispratio napad svoje momčadi, dočekao sjajan centaršut Bingola te zabio za 1-0 kroz noge Andreu Onani, bivšem golmanu Manchester Uniteda. 

Gol Petkovića pogledajte OVDJE

OSTALO

