KROZ NOGE ONANI
VIDEO Tako to radi doktor Bruno Petković! Pogledajte novi gol
Kocaelispor je dočekao Trabzonspor u 18. kolu turskog prvenstva, a domaćin je poveo u 18. minuti golom Brune Petkovića.
Bivši napadač Dinama lijepo je ispratio napad svoje momčadi, dočekao sjajan centaršut Bingola te zabio za 1-0 kroz noge Andreu Onani, bivšem golmanu Manchester Uniteda.
Ovo je Hrvatu šesti gol ove sezone u 14. utakmici, a ima i jednu asistenciju. Trabzon je do izjednačenja stigao u 44. minuti, a zabio je Augusto.
